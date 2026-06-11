Quem possui o benefício do Bolsa Família precisa ficar atento, não só as notícias que envolvam aprovação e até mesmo calendário de pagamentos. Existem importantes e boas atualizações, como uma recentemente confirmada para as grávidas.

O Programa Bolsa Família tem demonstrado impactos positivos que vão além da transferência de renda, contribuindo para a melhoria de diversos indicadores de saúde entre a população em situação de vulnerabilidade social.

Essa é a conclusão de uma série de estudos realizados pelo Centro de Integração de Dados e Conhecimentos para Saúde (Cidacs), da Fiocruz Bahia, ao longo dos últimos anos.

Créditos: Agência Brasil

Importância na saúde infantil e materna

Uma das evidências mais relevantes encontradas pelos pesquisadores está relacionada à saúde materna e infantil. Os levantamentos apontam que mulheres beneficiárias do programa apresentam um risco significativamente menor de morrer por complicações ligadas à gravidez, ao parto ou ao pós-parto quando comparadas às não beneficiárias.

Segundo os especialistas, o resultado está associado ao maior acesso ao pré-natal e aos serviços de saúde, estimulado pelas exigências do programa. Os efeitos positivos também foram observados entre recém-nascidos e crianças.

Estudos envolvendo milhões de nascimentos identificaram menor incidência de bebês com baixo peso ao nascer entre mães atendidas pelo Bolsa Família, especialmente entre mulheres pretas e indígenas. Além disso, os pesquisadores registraram redução dos casos de parto prematuro e queda na mortalidade infantil em famílias contempladas pelo benefício.

As pesquisas também apontaram resultados importantes na prevenção e no tratamento de doenças frequentemente associadas à pobreza. Entre os beneficiários do programa, foi observada uma redução expressiva nos casos de tuberculose, além de menores índices de mortalidade entre pessoas diagnosticadas com a doença.

Resultados semelhantes foram encontrados em relação ao HIV/Aids, com redução da incidência da enfermidade e melhora dos indicadores de saúde entre os grupos mais vulneráveis. Os estudos também identificaram avanços no enfrentamento da hanseníase, com maior adesão aos tratamentos e aumento das taxas de cura em municípios com elevada ocorrência da doença.

Benefícios para a saúde mental

Os impactos do Bolsa Família também alcançam a saúde mental da população. De acordo com as análises, pessoas contempladas pelo programa apresentaram taxas menores de suicídio quando comparadas a grupos com características socioeconômicas semelhantes que não recebiam o benefício.

Além disso, houve redução das internações hospitalares relacionadas a transtornos psiquiátricos e problemas associados ao uso de álcool e outras drogas, especialmente em localidades com maiores índices de vulnerabilidade social.

Para os pesquisadores, os resultados reforçam a relação entre condições socioeconômicas e saúde pública. A redução da pobreza, aliada ao acesso a serviços de saúde, educação e assistência social, contribui diretamente para a melhoria da qualidade de vida da população.

As conclusões foram apresentadas durante um encontro que reuniu especialistas brasileiros e estrangeiros para discutir os resultados da chamada Coorte dos 100 Milhões de Brasileiros. Os estudos utilizaram dados do Cadastro Único (CadÚnico) cruzados com informações sobre nascimentos, internações, notificações de doenças e registros de óbitos.

Segundo os pesquisadores, a análise permitiu acompanhar, ao longo do tempo, os efeitos das políticas de transferência de renda sobre a saúde da população. As evidências apontam que a combinação entre programas de proteção social e o Sistema Único de Saúde (SUS) tem papel fundamental na redução das desigualdades e na melhoria dos indicadores de saúde no Brasil.