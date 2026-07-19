Nem sempre ter poder de compra e ser uma grande potência são garantias de contratar grandes estrelas, prova disso é o Flamengo que viu um atleta que esteve na mira, não chegar ao rubro-negro e de quebra aceitar jogar na Roma, da Itália.

A Roma oficializou na última segunda-feira (13) a renovação de contrato de Paulo Dybala. O novo vínculo do atacante argentino é válido até junho de 2027, garantindo sua permanência no clube italiano para a quinta temporada consecutiva.

Mesmo cercado por rumores sobre uma possível transferência, Dybala seguirá defendendo a equipe da capital italiana. Com a renovação, o camisa 21 também terá a chance de disputar a Liga dos Campeões, competição que a Roma voltará a jogar pela primeira vez desde a temporada 2018/19.

A última temporada foi marcada por problemas físicos que limitaram a sequência do argentino e alimentaram especulações sobre seu futuro.

Desde que deixou a Juventus para acertar com a Roma, seu valor de mercado sofreu desvalorização, e o jogador busca retomar o desempenho que o colocou entre os principais atletas do futebol europeu.

Campeão da Copa do Mundo de 2022 com a Argentina, Dybala participou das partidas contra Croácia, na semifinal, e França, na decisão. Já na edição de 2026, o atacante ficou fora da lista de convocados da seleção argentina.

Desde sua chegada à Roma, em 2022, Dybala acumula 140 partidas, com 45 gols marcados e 30 assistências, consolidando-se como uma das principais referências técnicas da equipe italiana.

Jogador esteve na lista de desejos do Flamengo

O Flamengo monitorou a situação de Dybala. Segundo informações do Paparazzo Rubro-Negro, o interesse esteve em estágio inicial. A diretoria rubro-negra realizou apenas uma consulta sobre a situação do atleta, que vivia um impasse contratual com a Roma.

Nos últimos meses, Dybala também foi apontado como alvo do Boca Juniors. No entanto, as negociações perderam força, e a eliminação da equipe argentina ainda na fase de grupos da Libertadores diminuiu as chances de um eventual retorno ao futebol do país.

Revelado pelo Instituto, da Argentina, Dybala iniciou sua trajetória no futebol europeu em 2012, quando foi contratado pelo Palermo. Depois, brilhou com a camisa da Juventus antes de se transferir para a Roma, onde atua atualmente.