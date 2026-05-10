Com o fim da Premier League se aproximando, o Newcastle já começa a olhar com atenção para a próxima temporada. Tendo isso em vista, o clube inglês mira a contratação de Luis Suárez, do Sporting, para fortalecer o setor ofensivo de seu elenco.

O atacante colombiano faz grande campanha pelo time português, com 35 gols e sete assistências em 50 partidas disputadas. Não por acaso, está na mira de diversas agremiações do futebol europeu, incluindo a do St. James’s Park, que dispõe do poderio financeiro da Arábia Saudita.

De acordo com o jornal Record, os Magpies intensificaram as observações pelo jogador nas últimas semanas e podem formular uma proposta em breve. Quanto a isso, os Leões estão tranquilos, uma vez que o contrato do camisa 9 é válido até meados de 2030.

Créditos: Instagram/Luís Suárez

Além do mais, a multa rescisória é de 80 milhões de euros, quantia que na cotação atual equivale a R$ 463 milhões. Sem planos de se desfazer de seu goleador nesta janela de meio de ano, o clube lusitano só aceita fazer negócio por um valor próximo a esse.

Copa do Mundo de 2026 pode subir o preço de Luis Suárez

O que pode ser benéfico para o Sporting e dificultar ainda mais a vida dos interessados é a presença de Suárez na Copa do Mundo. Cotado para defender o selecionado colombiano no principal torneio de futebol do planeta, o centroavante ficará mais valorizado se estiver presente na convocação do técnico Néstor Lorenzo.

Convém destacar que, além do Newcastle, outras agremiações de grandes centros do Velho Continente também estão na disputa. O Liverpool, por exemplo, é uma delas. Os Red Devils não poderão contar com Hugo Ekitike por um bom tempo e precisam de um atacante para substituir o francês no começo da temporada 2026/27.