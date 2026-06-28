A indefinição sobre o futuro de Neymar após a Copa do Mundo de 2026 tem mexido com as emoções do torcedor santista. Embora o craque tenha contrato válido até dezembro, existe uma dúvida a respeito de seu retorno à Vila Belmiro – fala-se na possibilidade de respirar novos ares ao final da competição.

Desde que voltou ao Brasil, o camisa 10 sempre deixou claro que seu grande objetivo era ficar bem para a disputa do Mundial. Por isso, há uma incerteza em relação à sequência da temporada. Uma das especulações envolve uma possível ida para a MLS, já pensando em caminhar para o fim de sua trajetória no futebol.

Há até quem cogite uma aposentadoria, principalmente em caso de conquista do hexacampeonato com a Seleção Brasileira. Da parte do Santos, tanto a diretoria quanto a comissão técnica têm o atleta no planejamento para o segundo semestre e não trabalham com uma mudança de cenário até o momento.

O clube confia no compromisso firmado com o astro, válido até 31 de dezembro. A expectativa é de que, com ele mais leve, por assim dizer, sem a pressão do primeiro semestre, as coisas melhorem pelos lados da Vila.

Créditos: Raul Baretta/ Santos FC.

Neymar estreou na Copa do Mundo

Depois de semanas dedicadas à recuperação de uma lesão na panturrilha, o camisa 10 finalmente estreou no Mundial. Ele foi acionado pelo técnico Carlo Ancelotti no segundo tempo na vitória por 3 a 0 sobre a Escócia, na terceira rodada da fase de grupos.

Em campo por alguns minutos, o craque ensaiou alguns passes, jogadas com Vini Jr. e até tentou deixar sua marca. Muito aguardado pelo torcedor brasileiro, o debute do meia de 34 anos foi bastante celebrado pelas arquibancadas.

Agora, fica a dúvida a respeito de sua participação na sequência da competição. Caberá a Ancelotti determinar se ele seguirá como reserva ou ganhará espaço no time titular.