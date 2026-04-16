Uma nova lei sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) irá impactar na realidade de Corinthians, Palmeiras, Flamengo e demais clubes do futebol brasileiro. De agora em diante, os times são obrigados a inscrever seus programas de formação de atletas no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Essa determinação está contida na Lei 15.387/26, que foi sancionada sem vetos pelo mandatário brasileiro. Ela teve origem no Projeto de Lei 1476/22, apresentado pelo ex-deputado Milton Coelho (PE), aprovado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado antes de chegar nas mãos do presidente.

O objetivo da norma é incluir esses conselhos na fiscalização das instituições para ajudar a coibir práticas inadequadas ou abusivas nos centros de treinamento. Com o futebol atual valorizando cada vez mais os jovens talentos, essa é uma iniciativa que visa garantir a integridade dos garotos em meio ao processo para se tornar um profissional.

Créditos: Unplash/concoyne



Corinthians, Palmeiras e Flamengo, citados como exemplos, possuem três das bases mais importantes do cenário nacional e, por isso, tendem a ser impactados pela nova lei, ainda que façam todos os procedimentos corretamente. O mesmo se aplica às demais agremiações do futebol canarinho.

Palmeiras e Flamengo se destacam na base

Atualmente, é possível dizer que tanto o Verdão quanto o Rubro-Negro possuem as melhores bases do Brasil. As estruturas, metodologias e resultados obtidos por ambos mostram que eles estão em um patamar acima na comparação com os adversários.

O Palestra, por exemplo, tem na venda dos garotos de sua Academia uma importantíssima fonte de receita. Nomes como Endrick e Estêvão renderam fortunas aos cofres alviverdes e outros tantos jovens seguem rendendo rios de dinheiro.

Isso se deve, em grande parte, à reformulação iniciada lá em 2014, durante a gestão de Paulo Nobre, que entregou a missão ao coordenador João Paulo Sampaio.