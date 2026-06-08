Uma nova matéria escolar chega para alunos brasileiros após a aprovação de uma nova lei municipal, que passa a alterar o conteúdo trabalhado nas escolas da rede pública. A medida foi oficializada recentemente e estabelece novas diretrizes para o ensino fundamental do município.

A mudança aconteceu em Sidrolândia (MS) com a promulgação da Lei Municipal nº 2.359/2026, que torna obrigatórias as aulas de Educação Financeira nas escolas públicas municipais. Conforme publicado no Diário Oficial da Assomasul, a legislação foi promulgada pelo presidente da Câmara, Otacir Pereira Figueiredo.

A proposta havia sido elaborada e aprovada pelo Legislativo municipal. Como não houve sanção nem veto por parte do Executivo, a medida acabou sendo promulgada e passou a integrar oficialmente as regras da rede de ensino local.

Segundo o texto da lei, o objetivo é contribuir para que os estudantes desenvolvam conhecimentos voltados à administração consciente dos recursos financeiros. Dessa forma, os alunos terão contato com conteúdos ligados à organização e ao planejamento financeiro desde os primeiros anos de formação.

Entre os temas previstos estão conceitos básicos de economia e finanças pessoais, além da importância do orçamento familiar e do consumo consciente. O conteúdo também contempla formas de poupança, investimentos e noções relacionadas ao empreendedorismo.

Créditos: Antônio Cruz/Agência Brasil

Como o conteúdo será aplicado nas escolas

A legislação determina que a Educação Financeira passe a integrar a matriz curricular como tema transversal. Na prática, isso significa que o assunto poderá ser trabalhado de forma interdisciplinar, dentro de disciplinas que já fazem parte da grade escolar.

Além disso, a Secretaria Municipal de Educação poderá estabelecer parcerias com instituições financeiras, entidades educacionais e organizações não governamentais. A finalidade é justamente auxiliar na capacitação dos professores e no desenvolvimento dos materiais didáticos que serão utilizados nas aulas.