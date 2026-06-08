Nova obra de um complexo turístico avaliado em R$ 4,5 bilhões começa nesta semana com a expectativa de movimentar a economia local e criar cerca de 9 mil empregos diretos durante a fase de construção. O empreendimento também pretende transformar a região em um novo polo voltado ao turismo de alto padrão.

O projeto será desenvolvido em Maricá, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, por meio do complexo turístico e residencial Maraey. Após mais de dez anos marcados por disputas judiciais e etapas de licenciamento, as obras finalmente foram autorizadas e começam a sair do papel.

Segundo os responsáveis pela iniciativa, a ocupação ocorrerá em apenas 6,6% da área total. Enquanto isso, 81% do território permanecerá preservado, incluindo ecossistemas de restinga e Mata Atlântica, além da previsão de recuperação de 270 hectares de vegetação e da criação de um Centro de Referência Ambiental.

Entre os destaques do empreendimento estão três hotéis inéditos no mercado brasileiro. O complexo contará com o primeiro Ritz-Carlton Reserve da América do Sul, o primeiro JW Marriott all inclusive do país e o Rock in Rio Autograph Collection, inspirado no tradicional festival de música.

Além disso, o projeto prevê 392 residências de alto padrão e uma universidade especializada em gestão hoteleira, desenvolvida com apoio do Grupo EHL. A proposta é justamente unir turismo, moradia e qualificação profissional para ampliar a atividade econômica da região.

Créditos: Divulgação/Maraey

Infraestrutura e impacto econômico

Em parceria com a Prefeitura de Maricá, o planejamento inclui novas ligações viárias entre Itaipuaçu, o Centro e Ponta Negra, além da ampliação dos acessos à Rodovia RJ-106. Também estão previstas estações de tratamento de esgoto e ações voltadas à mobilidade elétrica e ao uso de energia renovável.

Os idealizadores estimam arrecadação anual de aproximadamente R$ 485 milhões em tributos e um fluxo de até 500 mil visitantes por ano. Após a conclusão, a expectativa é manter cerca de 4,5 mil empregos permanentes. O CEO Emilio Izquierdo afirmou que o projeto busca crescer junto com Maricá e gerar benefícios duradouros, enquanto o prefeito Washington Quaquá classificou o início das obras como um marco histórico para o município.