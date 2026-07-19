Após encerrar uma das carreiras mais vitoriosas da história do futebol, Andrés Iniesta já definiu os próximos passos de sua trajetória. No começo de 2026, o ex-meia espanhol foi anunciado como o novo treinador do Gulf United FC, equipe que disputa a segunda divisão dos Emirados Árabes Unidos. A oportunidade marca a estreia do campeão mundial de 2010 na função de técnico, menos de dois anos depois de pendurar as chuteiras, em outubro de 2024.

Antes de assumir o cargo, o espanhol encerrou sua carreira como jogador defendendo o Emirates Club, também dos Emirados Árabes Unidos. Anteriormente, havia atuado pelo Vissel Kobe, do Japão, dando sequência à trajetória internacional após deixar o Barcelona. Apesar dessas passagens, foi no clube catalão que Iniesta construiu seu legado e se tornou um dos maiores ídolos da história da equipe.

Vestindo a camisa do Barcelona durante 16 temporadas, o ex-meia acumulou uma impressionante coleção de conquistas. Foram 32 títulos oficiais, entre eles quatro troféus da Liga dos Campeões da UEFA, três Mundiais de Clubes, nove edições do Campeonato Espanhol e diversos outros campeonatos nacionais. Seu talento e visão de jogo fizeram dele peça fundamental em uma das equipes mais dominantes do futebol moderno.

Sob o comando de Pep Guardiola, Iniesta integrou um meio-campo histórico ao lado de Xavi Hernández e Sergio Busquets, formando um trio que ficou marcado pela qualidade técnica e pelo controle das partidas. Além disso, desempenhou papel decisivo na criação de jogadas para Lionel Messi, ajudando a construir uma era considerada uma das mais vitoriosas e influentes da história do esporte. Agora, a expectativa é acompanhar se o ex-craque conseguirá repetir o sucesso também como treinador.