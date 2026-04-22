Uma nova proposta em discussão no Congresso Nacional começa a chamar atenção por trazer uma possibilidade de reforço na proteção social de milhões de brasileiros. No entanto, a medida ainda depende de etapas importantes para avançar e, justamente por isso, tem sido analisada com cautela dentro da Câmara dos Deputados.

O texto em questão prevê a criação de um microsseguro vinculado ao Programa Bolsa Família, voltado diretamente aos beneficiários. A proposta já avançou ao receber parecer favorável da relatora Rogéria Santos, do Republica-BA, dentro da Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família, o que representa um passo relevante dentro da tramitação.

Como funcionaria o microsseguro

A ideia central é oferecer uma camada adicional de proteção financeira para famílias de baixa renda, algo que, até então, encontra barreiras principalmente por conta da limitação de renda. No entanto, segundo Rogéria Santos, esse tipo de iniciativa pode ser promissora, desde que seja bem direcionada e não gere sobreposição com políticas públicas já existentes.

O microsseguro seria implementado por meio de parcerias entre o Governo Federal e seguradoras especializadas, garantindo a viabilidade operacional do modelo. Justamente por isso, o projeto autoriza convênios que permitam colocar a proposta em prática de forma estruturada e com custos controlados.

De acordo com o texto, o benefício seria concedido automaticamente às famílias que já recebem o Bolsa Família, sem necessidade de adesão voluntária. Até mesmo a possibilidade de recusa não é prevista, já que a participação seria obrigatória para todos os cadastrados no programa.

Créditos: Lyon Santos/ MDS

Coberturas previstas no projeto

O microsseguro proposto traz uma ampla lista de coberturas consideradas essenciais para o público atendido. Entre elas, está o seguro de vida, que prevê pagamento em caso de falecimento do chefe da família ou de dependentes diretos, conforme regras a serem definidas pelo Ministério da Cidadania.

Além disso, o projeto inclui um seguro de saúde com cobertura básica para urgência e emergência, permitindo acesso a atendimentos médicos e hospitalares dentro do SUS ou por meio de convênios de baixo custo. No entanto, esse ponto ainda dependerá de acordos a serem firmados pelo Ministério da Saúde.

Outras proteções também aparecem no texto, como o seguro de propriedade, voltado a danos materiais em bens de baixo valor, e o seguro agrícola, que busca amparar famílias que dependem da agricultura familiar. Até mesmo o seguro funeral está incluído, garantindo cobertura de despesas em momentos delicados.

Créditos: Divulgação/SUS

Custos e implementação da proposta

O financiamento do microsseguro será feito pelo Governo Federal, sem cobrança adicional para os beneficiários. O valor previsto para custeio é de R$ 50 mensais por família, sendo incorporado ao montante já destinado ao Bolsa Família, o que mantém a lógica de proteção integrada.

Esse valor será fixo inicialmente, mas poderá passar por ajustes ao longo do tempo, conforme condições econômicas e parâmetros orçamentários do país. Justamente por isso, o projeto prevê flexibilidade para revisões futuras, sem comprometer a sustentabilidade da iniciativa.

Caso seja aprovado, o prazo para implementação do microsseguro será de até 12 meses após a sanção da lei. No entanto, até que isso aconteça, o texto ainda precisa avançar por outras etapas dentro da Câmara, o que mantém a proposta em fase de análise e discussão.