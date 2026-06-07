Uma nova ligação viária de R$ 1,2 bilhão está em construção em São Paulo e promete encurtar em até 30 minutos o tempo de deslocamento na região. O projeto também inclui 12 viadutos e pontes, ampliando a conexão entre importantes municípios do estado.

Batizado de Complexo Viário do Alto Tietê, o empreendimento começou a sair do papel em janeiro por iniciativa do Governo de São Paulo. A proposta prevê novas conexões entre cidades da região e o Trecho Leste do Rodoanel Mário Covas (SP-021).

As intervenções incluem seis novas alças de acesso distribuídas entre Poá, Suzano e o Rodoanel. Além disso, o sistema foi planejado para atender um fluxo estimado de cerca de 20 mil veículos por dia após sua conclusão.

O projeto também contempla uma via marginal paralela à pista externa do Rodoanel e um conjunto de estruturas que somam 4,23 quilômetros de extensão. Parte dessas construções ficará posicionada sobre a várzea do Rio Tietê, justamente em áreas estratégicas para a circulação regional.

Em Suzano, estão previstas novas conexões entre a rodovia Henrique Eroles, a avenida Brasil e o Rodoanel. Já em Poá, o plano inclui dois novos viadutos de acesso ao Alto Tietê, além da reformulação completa da rotatória de entrada da cidade.

Créditos: Pablo Jacob/Governo do SP

Redução do tempo de viagem e impacto regional

O alcance das obras não deve se limitar apenas a Suzano e Poá. Municípios como Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos, Mogi das Cruzes, Arujá, Santa Isabel e Guararema também poderão sentir reflexos positivos na mobilidade após a entrega do complexo.

Responsável pela execução dos trabalhos, a SPMar estima a criação de aproximadamente 3 mil empregos diretos e indiretos. Segundo o gerente de operações Andrew Aquino, as novas alças tornarão o acesso ao Rodoanel mais direto para motoristas da região, reduzindo deslocamentos e fortalecendo a logística do chamado cinturão verde paulista.