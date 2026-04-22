Uma nova modalidade financeira está mudando a forma como os brasileiros realizam pagamentos. Essa tendência combina a agilidade do sistema de pagamentos instantâneos com a opção de parcelar valores, oferecendo uma solução prática tanto para consumidores quanto para empreendedores.

Agora, é possível enviar dinheiro rapidamente, enquanto o pagamento é feito em parcelas, semelhante ao que já ocorre com cartões de crédito. O funcionamento do Pix parcelado é simples e se divide em duas opções principais.

A primeira envolve o uso do limite do cartão de crédito, onde o banco efetua o pagamento via Pix e depois divide o valor na fatura do cartão. Essa opção é comum em instituições como Nubank e Santander. A segunda opção é oferecida como uma linha de crédito pessoal, na qual o cliente pode parcelar o pagamento sem depender de um cartão.

Bancos como Banco do Brasil e Mercado Pago utilizam esse método, avaliando o perfil do cliente para oferecer as melhores condições. Desde setembro de 2025, o Banco Central oficializou o Pix parcelado como parte integrante do sistema, permitindo que mais instituições financeiras adotem essa funcionalidade.

Bancos que oferecem Pix parcelado

Diversos bancos tradicionais e fintechs já oferecem a opção de Pix parcelado. Entre os bancos, destacam-se o Santander, que permite parcelar em até 24 vezes; o Itaú, que oferece um crédito pessoal instantâneo para pagamentos em até 12 vezes; e o Banco do Brasil, que disponibiliza o parcelamento diretamente pelo aplicativo.

O Banco Inter também participa, permitindo que os clientes parcelam o valor na fatura do cartão de crédito. As fintechs também estão na vanguarda dessa tendência. O Nubank, por exemplo, oferece o Pix parcelado em até 12 vezes, enquanto o Mercado Pago e o PicPay permitem que os usuários realizem pagamentos parcelados utilizando suas linhas de crédito.

Embora o Pix parcelado ofereça comodidade, é importante utilizá-lo com responsabilidade. Os juros podem ser mais altos do que em outras modalidades de crédito, e o parcelamento de gastos supérfluos pode resultar em endividamento.