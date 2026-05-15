A Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou um novo projeto de lei que concede um abono complementar para servidores públicos estaduais. Essa decisão foi tomada na quarta-feira (13) e visa beneficiar os funcionários que recebem salários abaixo de um valor mínimo mensal.

O abono será concedido em diferentes faixas, sendo R$ 1.874,36 para aqueles que trabalham em jornada completa, R$ 1.405,77 para jornada comum e R$ 937,18 para jornada parcial.

Aplicação do abono

O abono complementar será aplicado a servidores das secretarias estaduais, da Procuradoria Geral do Estado, da Controladoria Geral do Estado e das autarquias. Além disso, aposentados e pensionistas que têm direito à paridade salarial também serão contemplados com este benefício.

A proposta foi elaborada com base em estudos realizados nas áreas de planejamento, gestão e finanças do Estado, o que demonstra uma preocupação em atender às necessidades dos servidores.

Cálculo do benefício

Para determinar quem terá direito ao abono, o Governo de São Paulo considera a soma dos ganhos fixos dos servidores, incluindo salário e gratificações permanentes. Itens como adicionais, auxílios e prêmios específicos não são levados em conta no cálculo.

Essa metodologia garante que o abono seja direcionado a aqueles que realmente precisam, evitando distorções na distribuição do benefício. O novo projeto de lei também revoga a legislação anterior sobre o tema, estabelecendo uma nova regra que se aplicará a partir do mês seguinte à sua publicação.

Essa mudança é significativa, pois permite uma atualização nas diretrizes de concessão do abono, refletindo as necessidades atuais dos servidores públicos. A expectativa é que essa medida traga alívio financeiro para muitos trabalhadores que enfrentam dificuldades devido a salários baixos.

A aprovação deste abono complementar pode ter um impacto positivo na vida dos servidores públicos de São Paulo, proporcionando um suporte financeiro adicional em um momento em que muitos enfrentam desafios econômicos.