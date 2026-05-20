A Prefeitura de Piracicaba, em colaboração com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), realizará no dia 23 de maio de 2026 o Projeto Inclusão INSS. Essa ação gratuita ocorrerá das 8h às 16h na Secretaria de Assistência, Desenvolvimento Social e Família.

O objetivo é oferecer orientação e acolhimento a famílias de crianças e adolescentes diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista (TEA), Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) e outras condições de desenvolvimento.

Durante o evento, as famílias poderão acessar diversos serviços voltados para a garantia de direitos assistenciais e previdenciários. Entre os serviços, estarão disponíveis orientações sobre o Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS), atendimento administrativo do INSS para novos pedidos, apoio a processos já em andamento e atualização do Cadastro Único.

Além disso, haverá agendamento para perícia social e médica relacionada ao BPC/LOAS. O Projeto Inclusão INSS também incluirá atendimentos de saúde, como verificação de pressão arterial e glicemia.

Os participantes terão acesso a informações sobre o uso do aplicativo da saúde e poderão atualizar seus dados no sistema SISS. Essas iniciativas visam proporcionar um atendimento integral às famílias, abordando tanto as questões sociais quanto as de saúde.

Público-alvo e documentação necessária

O evento é destinado a famílias que já possuem processos em andamento no INSS, pessoas agendadas para atendimento ou perícia, e responsáveis por crianças e adolescentes com deficiência ou neurodivergência.

Para participar, é necessário apresentar alguns documentos, como RG e CPF da criança ou adolescente e do responsável legal, laudo médico com CID, comprovante de residência e comprovante de inscrição no Cadastro Único.

De acordo com Edvaldo Brito, secretário municipal de Assistência, Desenvolvimento Social e Família, a iniciativa busca aproximar os serviços públicos das famílias, garantindo um atendimento mais ágil e acessível.

O projeto tem como foco oferecer acolhimento e suporte para que as famílias consigam acessar seus direitos de forma mais fácil, especialmente aquelas que enfrentam dificuldades no processo de solicitação de benefícios junto ao INSS.