Profissionais que utilizam motos e bicicletas para trabalhar passaram a contar com uma nova linha de crédito criada pelo Governo Federal. O programa Move Brasil Entregadores e Motoapp facilita a aquisição de veículos novos com condições diferenciadas de financiamento. A iniciativa é voltada principalmente para entregadores de aplicativos e mototaxistas.

Operado pela Caixa Econômica Federal, o programa permite financiar até 100% do valor do veículo, sem necessidade de entrada. As condições incluem juros inferiores aos praticados em financiamentos tradicionais. O objetivo é ampliar o acesso a veículos utilizados como ferramenta de trabalho.

Quem pode participar e quais veículos são aceitos

A linha de crédito atende entregadores e motoristas de aplicativo que possuam pelo menos seis meses de cadastro na plataforma e tenham realizado no mínimo 100 corridas ou entregas. Trabalhadores com carteira assinada, como motofretistas, mototaxistas e ciclistas, também podem participar. Nesse caso, é necessário ter ao menos seis meses de vínculo na mesma empresa.

O programa contempla motocicletas flex de até 160 cilindradas e modelos elétricos com potência limitada a 7.500 watts. Bicicletas elétricas de até 1.000 watts também estão entre os veículos financiáveis. Além disso, os modelos devem ser zero quilômetro e fabricados no Brasil ou possuir projeto de produção nacional.

Entre as opções disponíveis estão motocicletas populares movidas a combustão e modelos elétricos. A expectativa do Governo é financiar cerca de 100 mil veículos por meio da iniciativa. Empresas também poderão obter crédito para instalar estruturas de recarga e troca de baterias para veículos elétricos.

Créditos: Maksym Tymchyk 🇺🇦 / Unsplash

Financiamento tem juros reduzidos

Outro diferencial do programa está nas condições oferecidas aos trabalhadores. As taxas de juros são de 12,5% ao ano para homens e 11,5% ao ano para mulheres, índices inferiores aos observados em financiamentos convencionais.

O prazo para pagamento pode chegar a 48 meses, com até dois meses de carência. O cadastro é realizado por meio da plataforma Gov.br, utilizando os dados já vinculados à conta do usuário. Após a solicitação, a análise inicial tem prazo de até cinco dias úteis.