Uma nova modalidade de veículo que vem crescendo no Brasil é o modelo elétrico. Entretanto, o custo ainda é elevado para ter o automóvel e com isso ainda está longe de ser acessível para muitos. Buscando reverter esse cenário, surge uma nova alternativa, já conhecida como o carro movido a eletricidade mais barato do país.

A E-Motors colocou o Emova Easy no mercado brasileiro em versão única, por R$ 69.990. Trata-se de um hatch compacto homologado para quatro ocupantes, equipado com bateria LFP (lítio-ferro-fosfato) de 15,9 kWh, capaz de entregar até 201 km de autonomia, segundo a fabricante.

O motor elétrico gera 30 kW (cerca de 40,8 cv) e 8,6 kgfm de torque, com velocidade máxima limitada a 100 km/h. Para manter o preço competitivo, o modelo tem uma lista de equipamentos bastante simples, incluindo ar-condicionado, direção elétrica, computador de bordo, freios ABS, além de travas e vidros elétricos.

Como opcionais, é possível adicionar câmera de ré e visão 360°, central multimídia, painel digital, assistentes de condução, controle eletrônico de estabilidade, carregamento rápido em corrente contínua (DC) e partida sem chave.

Créditos: Divulgação/JMEV Emova Easy

Batalha judicial pelo nome dos modelos

Os carros elétricos mais acessíveis do Brasil acabaram se tornando o centro de uma disputa inusitada entre duas marcas em 2026: Kia e E-Motors. O motivo foi o lançamento, pela importadora, de dois compactos chineses batizados inicialmente como EV2 e EV3.

O problema é que esses nomes já estavam registrados pela marca sul-coreana, que entrou com uma ação judicial contra a empresa. Com isso, a E-Motors foi obrigada a alterar a nomenclatura: o EV2 passou a se chamar Emova Easy, e o EV3 virou Emova Urban.

Outro modelo elétrico disponível

Falando sobre o Emova Urban, ele é um hatch maior, com capacidade para cinco pessoas e autonomia de até 330 km, graças a uma bateria LFP de 30,2 kWh. O conjunto motriz também é mais forte, com 50 kW (aproximadamente 68 cv) e 12,7 kgfm de torque, alcançando velocidade máxima de 110 km/h.

O modelo custa R$ 99.990 e, assim como o Emova Easy, também oferece uma lista de equipamentos básica, com os mesmos pacotes opcionais disponíveis.

Os dois veículos são voltados principalmente para frotas e autoescolas, mas também podem ser adquiridos por pessoas físicas interessadas. A compra é feita sob consulta, diretamente no site da empresa ou via WhatsApp de atendimento.

Além da mudança de nomes e da abertura das vendas, a E-Motors também trouxe ao país outros dois elétricos: o sedã Elight e o SUV Ewind. Ambos são posicionados em categorias superiores e ainda não tiveram preços divulgados.

O Elight é um sedã médio voltado ao público geral, equipado com bateria LFP de 56,3 kWh e autonomia de até 501 km. Seu motor entrega 224 cv e 21,4 kgfm de torque, com velocidade máxima limitada a 140 km/h.

Já o Ewind é o modelo mais avançado da linha importada, com bateria de 70,4 kWh e autonomia de até 520 km. Ele também utiliza motor de 224 cv, embora o torque não tenha sido informado. Apesar da potência semelhante ao sedã, o SUV atinge velocidade máxima de 160 km/h.

A lista de equipamentos do Elight e do Ewind é praticamente a mesma, incluindo computador de bordo, direção elétrica, ar-condicionado, bancos em couro sintético, airbags e freios ABS, além de vidros e travas elétricas.

Como opcionais, ambos podem receber painel digital maior, central multimídia, câmera de ré, sensores de estacionamento, assistentes de condução, partida por botão e carregamento rápido.