Os brasileiros com 60 anos ou mais têm acesso a um novo documento que oferece diversos benefícios. O Estatuto da Pessoa Idosa foi criado para assegurar direitos básicos a essa faixa etária, e a Carteira da Pessoa Idosa, também conhecida como Carteira do Idoso, é um documento que amplia esses direitos.

A Carteira da Pessoa Idosa permite que os beneficiários tenham acesso a duas vagas gratuitas por veículo em transporte interestadual, desde que a renda individual não ultrapasse dois salários mínimos.

Caso as vagas estejam esgotadas, o idoso ainda pode obter um desconto de 50% nas passagens. Para se qualificar, é necessário que o idoso esteja registrado no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

Pessoas com 65 anos ou mais têm direito à gratuidade no transporte público coletivo, como ônibus e metrôs, apresentando apenas um documento de identificação com foto. A saúde e a cultura também são áreas contempladas, com acesso prioritário a medicamentos e descontos significativos em ingressos para eventos culturais.

Como Solicitar a Carteira

Os interessados em obter a Carteira da Pessoa Idosa podem fazer a solicitação através do site oficial ou visitando um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). A opção de atendimento presencial é bastante utilizada, pois oferece um suporte mais dinâmico na emissão do documento.

Após a emissão, a carteira tem validade de dois anos e deve ser renovada, assim como outros documentos oficiais. Caso haja informações desatualizadas no cadastro, é necessário regularizar a situação.

Em situações urgentes, o gestor municipal pode emitir uma declaração provisória, que tem validade de 180 dias em todo o país, garantindo que o idoso não fique sem acesso aos benefícios.

Além dos direitos mencionados, a Carteira da Pessoa Idosa também garante prioridade no atendimento em filas de bancos, órgãos públicos, farmácias e supermercados. Vagas exclusivas em estacionamentos públicos e privados são outra vantagem, facilitando a mobilidade dos idosos.