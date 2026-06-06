A exemplo de Estêvão, o Palmeiras tem mais uma joia em suas categorias de base que desperta o interesse da Europa e pode render muito dinheiro em breve. Trata-se de Eduardo Conceição, atacante de apenas 16 anos de idade, que desponta como o mais novo prospecto do futebol brasileiro.

Segundo informação do portal ‘ge’, o Verdão já recebeu duas propostas pelo garoto, sendo a mais elevada delas de 10 milhões de euros (R$ 58 milhões). Ambas, no entanto, foram recusadas pela diretoria, que pretende fazer mais uma grande venda com o jovem e não pensa em menos de 50 milhões de euros (R$ 293 milhões).

Além das ofertas, o Palestra também recebeu contatos de diferentes gigantes europeus pedindo a preferência pela contratação de Eduardo. Um movimento semelhante ao que fizeram Real Madrid e Chelsea, respectivamente, para tirar Endrick e Estêvão do Allianz Parque e levá-lo para a Europa.

Créditos: Instagram/Eduardo Conceição

Como não atingiu a maioridade ainda, o atacante só poderia deixar o país para atuar profissionalmente ao completar 18 anos. Válido até o fim de 2029, o contrato do menino prodígio contempla uma multa rescisória de 100 milhões de euros, quantia que na cotação atual corresponde a R$ 590 milhões.

Novo Estêvão?

As comparações de Eduardo com as outras duas joias reveladas pelo clube alviverde são inevitáveis. Para João Paulo Sampaio, coordenador da base palmeirense, o atacante reúne qualidades da dupla: “fenômeno da natureza”.

“Olho para o Eduardo e enxergava Estêvão com Endrick. Uma mistura dos dois? Não, não é sobre mistura. É um fenômeno da natureza que você não sabe quando vai acontecer. Mas sabe que é um fenômeno. […] A gente espera do Eduardo chegar no nível dos dois, porque ele tem a técnica, força, potência, gosta do gol. Vamos esperar para quando este fenômeno chegará”, declarou Sampaio.