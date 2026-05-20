O novo salário mínimo de R$ 2.388,50 já começou a valer para trabalhadores de um estado brasileiro após a aprovação do reajuste regional. A mudança atinge profissionais enquadrados na faixa mais alta do piso estadual, justamente aqueles com formação técnica de nível médio.

A proposta foi aprovada pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul nesta terça-feira (19), com 41 votos favoráveis e apenas dois contrários. Votaram contra os deputados Felipe Camozzato, do Novo, e Guilherme Pasin, do PP, durante a primeira pauta analisada na sessão.

O reajuste de 5,35% foi encaminhado pelo governador Eduardo Leite, do PSD, e altera os valores das cinco faixas do salário mínimo regional. No entanto, o texto ainda precisa retornar ao Executivo para sanção, etapa necessária para a confirmação definitiva da medida em lei.

Segundo o governo gaúcho, o aumento considera a reposição integral da inflação medida pelo INPC, além da variação real do Produto Interno Bruto do estado. Até mesmo categorias sem convenção coletiva específica devem ser beneficiadas pelas novas regras salariais.

Créditos: José Cruz/Agência Brasil

Quem passa a receber o novo valor de R$ 2.388,50

A faixa 5 do piso regional teve aumento de R$ 2.267,21 para R$ 2.388,50 e será destinada aos trabalhadores técnicos de nível médio. O enquadramento inclui profissionais de cursos integrados, subsequentes e também concomitantes.

O piso regional do Rio Grande do Sul vale para categorias que não possuem acordos coletivos próprios, além de trabalhadores em situação de informalidade. Por outro lado, os valores variam conforme a área de atuação e a faixa salarial definida pelo estado.

A aprovação do projeto reforça a política de reajuste regional aplicada no estado gaúcho e amplia os ganhos de parte dos trabalhadores locais. Agora, a expectativa fica em torno da sanção do governo para consolidar oficialmente os novos pisos salariais.