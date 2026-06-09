Novo trem de até R$ 20 bilhões para transportar cerca de 130 mil passageiros por dia segue em fase de estudos. A proposta já aparece entre os maiores projetos de mobilidade em análise no país e chama atenção pelo volume de recursos previsto para sua implantação.

O empreendimento citado corresponde à futura Linha 2 do Metrô de Brasília, no Distrito Federal. Segundo informações divulgadas pela Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (Metrô-DF), os custos estimados variam entre R$ 13,4 bilhões e R$ 20,4 bilhões.

Ainda sem obras iniciadas, a iniciativa passa por estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental. Mesmo assim, as projeções indicam uma demanda próxima de 130 mil passageiros por dia, número que representa mais de 80% do movimento atual de toda a rede metroviária existente.

Atualmente, o sistema possui 42,3 quilômetros de extensão, 27 estações e atende cerca de 160 mil usuários diariamente. Justamente por isso, as estimativas da nova linha despertam debates sobre o impacto que a expansão poderá gerar no transporte público local.

A proposta prevê ligações entre o Plano Piloto e regiões que ainda não contam com transporte sobre trilhos. Entre elas estão Santa Maria, Gama, Riacho Fundo II, Recanto das Emas, Núcleo Bandeirante e Candangolândia, áreas que hoje dependem principalmente de ônibus e automóveis.

Créditos: Divulgação/Paulo Barros/MetrôDF

Expansões seguem no planejamento do sistema

Ao mesmo tempo, especialistas observam que a atual rede de Brasília registra uma ocupação menor quando comparada a outros sistemas do país. A característica costuma ser associada ao desenho urbano da cidade, marcado por grandes distâncias e forte presença do transporte individual.

Enquanto a Linha 2 continua em análise, o Metrô-DF trabalha em outras ampliações. A extensão da Linha 1 até Samambaia tem investimento estimado em R$ 319 milhões e expectativa de atrair 12 mil passageiros por dia, enquanto a futura Estação 35, na Asa Norte, orçada em cerca de R$ 56 milhões, poderá acrescentar mais 7 mil usuários diários ao sistema.