O avanço de medidas voltadas à saúde pública voltou ao centro das discussões em Brasília nos últimos dias. A iniciativa chama atenção justamente por mirar um grupo que, até então, não tinha garantias específicas em situações de maior vulnerabilidade.

Agora, a Câmara dos Deputados deu o primeiro passo para mudar esse cenário ao aprovar um projeto que amplia direitos a pessoas com doenças graves e também àquelas em recuperação de cirurgias de grande porte. A proposta foi analisada pela Comissão de Saúde e estabelece novas regras de atendimento prioritário em diversos serviços.

Atendimento prioritário ampliado

O texto aprovado prevê que esse público passe a ter acesso ao atendimento prioritário, algo que hoje já é garantido a idosos, gestantes e pessoas com deficiência. No entanto, a inclusão desses novos grupos busca justamente reduzir o desgaste enfrentado por quem convive com dores intensas ou limitações físicas temporárias.

Para ter acesso ao benefício, será necessário apresentar uma carteira emitida pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Até que esse documento seja disponibilizado, relatórios médicos poderão ser utilizados, com validade de até um ano, o que facilita o acesso imediato ao direito.

Outro ponto importante é a criação de dois níveis de prioridade no atendimento. O nível especial será destinado a pessoas com 80 anos ou mais, enquanto o nível geral atenderá os demais grupos contemplados pela proposta aprovada na comissão.

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Transporte, documentos e inclusão

Além do atendimento em filas, o projeto também amplia o direito a assentos prioritários no transporte público. A medida inclui não apenas pessoas em recuperação de cirurgias e com doenças graves, mas também cidadãos com obesidade, ampliando o alcance das políticas de inclusão.

Outro avanço relevante está na possibilidade de incluir informações sobre a condição de saúde na Carteira de Identidade Nacional. A proposta altera a Lei 13.444/17 e permite que dados comprovados sejam incorporados ao documento oficial, facilitando a comprovação do direito no dia a dia.

O texto aprovado é um substitutivo apresentado pelo deputado Célio Silveira ao Projeto de Lei 1093/19, de autoria do deputado Felipe Carreras. A versão original já tratava da inclusão de pessoas com doenças graves no atendimento prioritário em serviços públicos e privados.

Para Célio Silveira, a proposta é essencial para melhorar a qualidade de vida desses cidadãos. Segundo ele, muitas dessas pessoas enfrentam quadros delicados que dificultam a permanência em filas, o que torna o atendimento prioritário uma necessidade prática e humanitária.

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Novas regras na saúde e Previdência

O projeto também traz mudanças importantes na área previdenciária ao incluir a fibromialgia incapacitante entre as condições que garantem acesso a auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Nesses casos, o benefício será concedido independentemente de carência, ampliando a proteção ao trabalhador.

A fibromialgia é caracterizada por dores generalizadas e persistentes no corpo, atingindo músculos, tendões e articulações. Justamente por isso, a proposta reconhece o impacto da condição na capacidade laboral e busca equiparar esses pacientes a outros já contemplados pela legislação.

Além disso, o texto estabelece um protocolo específico para casos de suspeita de esclerose múltipla. O paciente deverá ter acesso a consulta em até 60 dias após o início da investigação, enquanto exames adicionais deverão ser realizados em até 30 dias quando necessários.

Após a confirmação do diagnóstico por especialista, o início do tratamento no SUS deverá ocorrer em até 45 dias. Esse prazo será contado a partir da prescrição médica e da primeira dose dos medicamentos previstos no protocolo clínico da doença.

Apesar do avanço na Comissão de Saúde, a proposta ainda precisa passar pela Comissão de Constituição e Justiça. Somente após aprovação na Câmara e no Senado é que as medidas poderão, de fato, virar lei e entrar em vigor no país.