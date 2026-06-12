O Nubank iniciou o envio de uma comunicação aos clientes sobre uma alternativa relacionada ao FGTS que pode permitir acesso mais rápido a recursos vinculados ao fundo. A mensagem chama a atenção para valores que, em condições normais, permaneceriam disponíveis apenas em um momento específico do calendário.

No aviso, o banco apresenta a Antecipação do Saque-Aniversário FGTS. Segundo a instituição, a modalidade permite utilizar antecipadamente valores que só poderiam ser retirados futuramente, sem a necessidade de esperar o mês de aniversário para ter acesso ao dinheiro.

De acordo com a mensagem enviada, parte dos recursos do FGTS pode permanecer parada durante um longo período. Justamente por isso, a proposta é transformar esse valor em dinheiro disponível de forma mais imediata para atender diferentes necessidades do cliente.

Outro destaque feito pelo Nubank está relacionado ao prazo para receber os recursos. A instituição informa que, após a aprovação da contratação, o valor pode ser depositado na conta em até um dia útil, tornando o processo mais ágil.

A comunicação também ressalta as condições financeiras da operação. Conforme o banco, as taxas aplicadas podem ser menores em comparação com outras modalidades de empréstimo, algo que costuma ser considerado por quem busca crédito.

Créditos: Divulgação/Caixa

Como acontece a contratação

Segundo o conteúdo enviado aos clientes, todo o procedimento é realizado de forma digital. Além disso, o Nubank afirma que a contratação ocorre com transparência e sem a cobrança de tarifas ocultas durante o processo.

Outro ponto destacado é a forma de pagamento. Em vez de parcelas mensais convencionais, os valores são descontados diretamente do saldo do FGTS no mês de aniversário do trabalhador, utilizando os recursos futuros do fundo para quitar a operação.

Dessa maneira, o banco apresenta a Antecipação do Saque-Aniversário FGTS como uma opção para quem deseja obter acesso mais rápido a parte do dinheiro vinculado ao fundo. A rapidez na liberação, a contratação online e a forma simplificada de pagamento aparecem como os principais argumentos da comunicação enviada aos clientes.