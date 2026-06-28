Clientes do Nubank que participam do Programa Desenrola podem utilizar parte do saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para quitar ou reduzir dívidas renegociadas diretamente pelo aplicativo.

O processo é totalmente digital e pode ser concluído em poucos minutos, permitindo que o usuário visualize o valor atualizado do débito, o desconto oferecido e as formas de pagamento antes de confirmar o acordo.

Créditos: Joédson Alves/Agência Brasil

Como funciona as regras do programa

Pelas regras do programa, é possível usar até 20% do saldo disponível no FGTS ou até R$ 1.000 — prevalecendo o maior valor — para amortizar total ou parcialmente a dívida. Após a confirmação da renegociação, o valor é desbloqueado automaticamente e utilizado conforme as condições apresentadas no aplicativo.

O cliente acessa o painel do Desenrola no app do Nubank, confere os detalhes da oferta e escolhe entre pagamento à vista, parcelado ou utilizando parte do FGTS.

Depois da quitação, o nome pode ser retirado dos cadastros de inadimplentes em até cinco dias úteis. Além disso, o cartão de crédito poderá ser reativado em até sete dias úteis, desde que o cliente passe por uma nova análise de crédito.

Mesmo quem não atende aos critérios do Programa Desenrola, seja por renda ou pelo perfil da dívida, também pode encontrar ofertas exclusivas de renegociação dentro do aplicativo do Nubank. Nessas situações, as condições são personalizadas e, após a regularização do débito, o cliente também poderá solicitar uma nova análise para reativação do cartão de crédito.