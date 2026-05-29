O Nubank anunciou uma nova iniciativa para seus clientes, que inclui a oferta de um desconto de R$ 100 na plataforma Shopee. Essa promoção faz parte do programa “Vantagens Nu”, que foi ampliado para incluir jogos e quizzes interativos, proporcionando uma experiência mais dinâmica para os usuários.

O “Vantagens Nu” foi lançado em abril de 2026 e tem como objetivo reunir benefícios, descontos e recompensas exclusivas para os usuários. Com a recente adição de jogos e quizzes, o Nubank busca criar um ecossistema que não só oferece vantagens financeiras, mas também experiências de entretenimento.

Os clientes poderão aproveitar os benefícios em parceiros como Shopee, Uber, Amazon e outros, aumentando assim a interação e o engajamento com a plataforma. Entre as novas funcionalidades do “Vantagens Nu”, os quizzes interativos são um destaque.

Os clientes que responderem corretamente a perguntas temáticas poderão ganhar descontos especiais. Para o lançamento, foi disponibilizado um quiz que oferece R$ 100 de desconto na Shopee, destinado aos participantes que alcançarem as primeiras posições no ranking.

O quiz consiste em dez perguntas relacionadas a temas nostálgicos e estará disponível até 1º de junho de 2026. Além dos quizzes, o aplicativo também recebeu jogos, como “Bad Boleto”, onde os usuários devem desviar de boletos, e uma versão simplificada do jogo de lógica “2048”.

Parcerias e benefícios futuros

A fintech informou que benefícios adicionais relacionados a outras marcas parceiras serão divulgados em breve na aba do aplicativo. As parcerias incluem grandes nomes do comércio eletrônico, como Samsung e Boticário, além das já mencionadas Shopee e Uber.

Os novos recursos do “Vantagens Nu” serão liberados gradualmente para todos os clientes elegíveis nos próximos dias. O Nubank está comprometido em expandir sua oferta de benefícios, buscando atender melhor às necessidades de seus usuários e aumentar a satisfação geral com seus serviços.