Encontrar uma pepita de ouro dentro da própria propriedade pode parecer uma descoberta capaz de mudar a vida de qualquer pessoa. No entanto, a legislação brasileira prevê regras específicas para esses casos, e a resposta costuma surpreender quem acredita que o metal encontrado passa automaticamente a ser seu.

Pela Constituição Federal, existe uma separação entre a propriedade do terreno e as riquezas minerais localizadas no subsolo. Justamente por isso, mesmo que a área esteja registrada em nome de um proprietário, o ouro encontrado pertence à União.

Os artigos 20 e 176 da Constituição determinam que jazidas e recursos minerais são bens da União. Dessa forma, a simples descoberta de ouro em um terreno particular não transfere a posse desse recurso para o dono da área.

Além disso, a venda ou exploração do minério sem autorização pode trazer consequências legais. A exploração regular depende de autorização da Agência Nacional de Mineração (ANM), órgão responsável pelos processos ligados à atividade mineral no país.

Embora o ouro não pertença ao proprietário do terreno, a legislação garante alguns direitos. Quem possui a área pode receber participação nos resultados da lavra, além de indenizações por danos causados pela exploração e pela ocupação do espaço.

Créditos: Magnific

O que fazer após a descoberta?

Quando a descoberta envolve apenas uma pepita isolada encontrada por acaso, muitas pessoas acabam tratando o objeto como recordação. No entanto, legalmente, o mineral continua sendo patrimônio da União, mesmo nessa situação.

Se houver indícios de que existe uma jazida no local, o caminho correto é buscar regularização junto à ANM. O proprietário tem preferência para solicitar uma Autorização de Pesquisa ou uma Permissão de Lavra Garimpeira (PLG), podendo ainda receber compensações caso uma empresa ou terceiro obtenha autorização para atuar na área.