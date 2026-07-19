Um assunto que preocupa muitos beneficiários do Bolsa Família, diz respeito a uma possível perda do benefício. Quando se trata de dúvidas sobre o tema, o principal deles envolve o corte, afinal: o que causa o cancelamento do programa atualmente?

Em 2026, o Bolsa Família pode ser bloqueado, suspenso ou até cancelado caso a família deixe de cumprir os critérios exigidos pelo programa. Entre os principais motivos estão a falta de atualização do Cadastro Único (CadÚnico), o aumento da renda familiar acima do limite permitido e o descumprimento das condicionalidades nas áreas de saúde e educação.

Créditos: Divulgação/Gov.br

Principais situações que podem levar à interrupção do Bolsa Família

Cadastro Único desatualizado: as informações da família devem estar sempre corretas. Quando houver convocação para atualização e o procedimento não for realizado dentro do prazo, o benefício pode ser bloqueado e, posteriormente, cancelado.

as informações da família devem estar sempre corretas. Quando houver convocação para atualização e o procedimento não for realizado dentro do prazo, o benefício pode ser bloqueado e, posteriormente, cancelado. Renda acima do limite estabelecido: se a renda mensal por pessoa ultrapassar os critérios do programa, a família pode deixar de receber o Bolsa Família. Em determinadas situações, porém, é aplicada a Regra de Proteção, que permite a manutenção parcial do benefício por um período após o aumento da renda.

se a renda mensal por pessoa ultrapassar os critérios do programa, a família pode deixar de receber o Bolsa Família. Em determinadas situações, porém, é aplicada a Regra de Proteção, que permite a manutenção parcial do benefício por um período após o aumento da renda. Informações incorretas ou inconsistentes: divergências nos dados informados, como renda, número de moradores ou composição familiar, podem resultar em processos de averiguação e, caso sejam confirmadas irregularidades, no cancelamento do benefício.

divergências nos dados informados, como renda, número de moradores ou composição familiar, podem resultar em processos de averiguação e, caso sejam confirmadas irregularidades, no cancelamento do benefício. Descumprimento das exigências de saúde e educação: crianças e adolescentes devem manter frequência escolar, calendário de vacinação em dia e acompanhamento de saúde. Gestantes também precisam cumprir o acompanhamento pré-natal. O não atendimento dessas exigências pode gerar advertências, bloqueios e até a exclusão do programa.

crianças e adolescentes devem manter frequência escolar, calendário de vacinação em dia e acompanhamento de saúde. Gestantes também precisam cumprir o acompanhamento pré-natal. O não atendimento dessas exigências pode gerar advertências, bloqueios e até a exclusão do programa. Mudanças familiares não comunicadas: alterações como troca de endereço, mudança na renda, entrada ou saída de integrantes da família devem ser informadas ao CadÚnico. A omissão dessas informações pode comprometer a permanência no programa.

Vale destacar que ter um emprego com carteira assinada ou realizar trabalhos informais não provoca o cancelamento automático do Bolsa Família. O fator determinante é a renda total da família e se ela permanece dentro dos limites estabelecidos pelas regras do programa.

Para evitar bloqueios ou cancelamentos em 2026, a orientação é manter o Cadastro Único sempre atualizado, especialmente após mudanças de endereço, telefone, renda ou composição familiar. Dessa forma, a família reduz o risco de pendências e garante a continuidade do benefício, desde que continue atendendo aos critérios exigidos pelo governo.