Com o inverno se aproximando, os brasileiros começam a se acostumar com a ideia de conviver com as baixas temperaturas. E, diante desse cenário, nada melhor que pegar dicas com quem entende muito bem do assunto: os russos.

Enquanto por aqui enfrentamos menos o frio e com uma intensidade menor, por lá eles encaram temperaturas desafiadoras. Então, o tema é tratado com seriedade por lá e existem até técnicas que visam amenizar o impacto e são verdadeiros divisores de água.

Mas a principal dica que eles têm a nos passar é que não basta apenas se cobrir para fugir do frio. Também é preciso dominar a termorregulação e a umidade.

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Confira abaixo 5 truques para vencer o frio

1. O Método Cebola (técnica das camadas)

No Brasil, temos o costume de usar um único casaco pesado por cima de uma camiseta. Os russos, por sua vez, ensinam que o que isola o calor não é o tecido, mas o ar parado entre as camadas. Por isso, eles utilizam a técnica de camadas, que consiste em uma “segunda pele”, um isolante e uma proteção.

2. Atenção com as extremidades

Como o corpo prioriza o aquecimento dos órgãos vitais, os pés e mãos gelados fazem com que o sangue saia da superfície para o tronco. A dica, então, é nunca usar sapatos apertados no inverno, uma vez que se não houver espaço para o ar circular, o pé irá congelar rapidamente.

3. Alimentação termogênica

Além das bebidas quentes, os russos também focam em alimentos que exigem mais energia para serem processados ou que estimulam a circulação, como gorduras boas e especiarias.

4. Banho de contraste e ventilação

Outra tática interessante utilizada pelos russos é a ventilação rápida, que consiste em deixar uma fresta aberta o dia todo. Isso se explica pelo fato de o ar seco aquecer mais rápido que o ar viciado e úmido.

5. Cuidado com a umidade em casa

Por fim, convém destacar o truque de manter o ambiente seco. Um desumidificador pode ser um grande aliado neste momento. Aqui no Brasil, o frio costuma ser úmido, o que aumenta a sensação térmica negativa.