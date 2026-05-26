O Programa Bolsa Família desempenhou um papel crucial na melhoria do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do Brasil, conforme indicado pela avaliação da ONU. Este programa, que visa a redução da pobreza, foi fundamental para que o país alcançasse, pela primeira vez, um IDH classificado como muito alto.

Entre 2012 e 2024, o Brasil saiu de uma pontuação de 0,744 para 0,805, marcando um novo recorde no IDH. Um dos principais fatores que contribuíram para essa evolução foi a melhoria nas condições educacionais. Em 2012, a educação era o indicador com a pior classificação, mas atualmente se tornou o segundo melhor, com um aumento significativo na pontuação.

O incentivo à educação das crianças e adolescentes é uma das exigências para que as famílias se tornem beneficiárias do Bolsa Família. Para isso, é necessário que as crianças estejam matriculadas e que cumpram uma frequência mínima nas escolas.

Impacto nas Famílias

A economista Betina Barbosa, do PNUD, destaca que as condições educacionais dos filhos são centrais para o sucesso do programa. As exigências de frequência escolar têm um efeito direto na educação das crianças, especialmente nas famílias de baixa renda.

Os dados mostram que, nos segmentos mais pobres da população, houve uma melhoria notável nos indicadores educacionais durante o período em que o Bolsa Família está em vigor.

Apesar dos avanços na educação, ainda existem desafios a serem enfrentados, especialmente no que diz respeito à melhoria da renda. Betina Barbosa aponta que, enquanto a educação está em crescimento, o mesmo não pode ser dito sobre a renda das famílias.

A necessidade de um pacto em torno da economia e do investimento social é essencial para que os benefícios do programa se estendam além da educação e contribuam também para a melhoria das condições financeiras das famílias.