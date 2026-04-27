A Organização das Nações Unidas (ONU) firmou um acordo com o Governo de São Paulo que irá beneficiar a população paulista. Por meio do PNUD, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, a parceria estratégica visa o fortalecimento das capacidades institucionais e a implementação do SuperAção SP.

A iniciativa pretende tirar 105 mil famílias da situação de pobreza até 2027. O SuperAção atua hoje em 48 cidades. Com investimento superior a R$ 1,5 bilhão, entre recursos do Tesouro Estadual e financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), o intuito é beneficiar as milhares de famílias.

O compromisso prevê o aporte de R$ 20,1 milhões ao longo de três anos para qualificar a gestão, o monitoramento e a avaliação das atividades, assim posicionando o estado de São Paulo como referência em política social baseada em evidências. Um avanço na maneira como se enfrenta a desigualdade social.

Créditos: Agência SP

Para além do SuperAção SP, a parceria entre o governo paulista e o PNUD também engloba o diagnóstico, o monitoramento e a avaliação de outras políticas da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo (SEDS), como a Política sobre Drogas, a Assistência Social e o Combate à Fome.

Segundo o Governo de São Paulo, o programa está alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. O compromisso firmado entre as partes abre portas para outras ações futuras com organismos multilaterais de financiamento, facilitando o intercâmbio de experiências com outros estados e países.

Modelo chileno é referência para São Paulo

Com o auxílio da ONU, o SuperAção SP passará a adotar metodologias internacionalmente testadas para promover a autonomia econômica das famílias vulneráveis. Uma das referências a serem seguidas é o modelo chileno Chile Solidário, considerado um êxito mundial em termos de rigor técnico.

A instituição opera em 170 países e territórios, acumulando experiência em transformar políticas públicas em programas efetivos de inclusão produtiva, ajudando de forma efetiva a tirar pessoas da pobreza e, ao mesmo tempo, promovendo sustentabilidade.