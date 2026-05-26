No dia 25 de maio, foi inaugurada a nova Central 135 do INSS em Recife, uma estrutura que tem a capacidade de realizar aproximadamente 1,4 milhão de atendimentos mensais. A presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Ana Cristina Silveira, e o secretário-executivo do Ministério da Previdência Social, Felipe Cavalcante, representaram o ministro Wolney Queiroz na cerimônia.

A Central 135 conta com 1.700 atendentes treinados e 200 colaboradores que atuam em áreas como supervisão, monitoria, treinamento e tecnologia da informação. Com a inauguração de Recife, o INSS passa a contar com três centrais de atendimento no Brasil, localizadas em Recife, Salvador e Caruaru. Juntas, essas unidades têm cerca de sete mil colaboradores e são responsáveis por aproximadamente 69 milhões de ligações anualmente.

Importância do Atendimento

Durante a solenidade, Ana Cristina Silveira destacou a importância da Central 135 como um canal fundamental para o acesso dos cidadãos aos serviços do INSS. Este canal proporciona orientação e esclarecimento de dúvidas, facilitando o acesso a serviços previdenciários.

Segundo a presidente, o 135 complementa o trabalho dos servidores, permitindo que o INSS atenda de forma mais ágil e eficiente. Ana Cristina também mencionou os avanços na análise e concessão de benefícios pelo INSS.

Em 2022, foram concedidos cerca de 5,5 milhões de benefícios, enquanto no ano passado esse número subiu para 7,6 milhões. Em março deste ano, quase 890 mil benefícios foram concedidos. Felipe Cavalcante enfatizou o papel social da Central 135, que atende pessoas em momentos de vulnerabilidade.

Ele ressaltou que cada ligação e cada dúvida esclarecida têm um impacto direto na vida dos cidadãos. O superintendente regional do INSS no Nordeste, Marcus Vinicius Braga, também destacou a importância da operação em Recife e o protagonismo da região no teleatendimento nacional.