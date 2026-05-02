Quem projetava que o Polo seria o substituto do Gol se enganou. Ao contrário do que muitos imaginavam, a Volkswagen escolheu um outro modelo para ser seu novo “carro popular”, com uma forma diferente, bem como posicionamento e faixa de preço.

Trata-se do Tera, um SUV compacto que, na prática, assume o papel que o Gol desempenhou durante décadas. O movimento marca uma virada importante da marca alemã no mercado automotivo brasileiro. Em vez de apostar em um hatch acessível, ela decidiu seguir a preferência dos consumidores e migrou o conceito de popular para o segmento de SUVs.

Institucionalmente, o Polo Track sempre foi considerado o substituto direto do Gol pela montadora. Acontece que o contexto de mercado aponta justamente para a direção oposta, na qual converge com o gosto dos clientes. Por essa razão, o Tera surge com essa missão de dar continuidade ao legado do antecessor.

Créditos: Divulgação/Volkswagen

Durante muito tempo, o Gol foi o carro mais vendido do país, focado em volume, custo acessível e manutenção simples. O substituto, por sua vez, vem adaptado ao novo perfil do consumidor, que prefere posição de dirigir elevada, design robusto e mais tecnologia embarcada.

Esse reposicionamento fica ainda mais claro com um detalhe simbólico que o SUV traz em seu design: um easter egg com as silhuetas de Fusca, Gol e Tera, reforçando a sucessão histórica dentro da marca.

Quanto custa o Volkswagen Tera?

A versão de entrada do Tera parte de R$ 102.626 à vista, assim posicionando o modelo exatamente na faixa psicológica dos R$ 100 mil. Já no financiamento, as condições divulgadas mostram que o pagamento fica da seguinte forma:

Entrada: R$ 31.000 (30,21%)

48 parcelas de R$ 1.996,40

Taxa de juros: 0,99% ao mês (12,55% ao ano)

CET: 15,38%

Total: R$ 126.826,99