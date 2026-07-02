Se você possui algum tipo de benefício criado pelo governo, é preciso ficar atento aos comunicados, novidades e também informativos de pagamento. Essa é exatamente a situação de quem recebe o Pé-de-Meia, com um valor pronto para cair na conta, diretamente para os nascidos entre julho e agosto.

Os estudantes do Programa Pé-de-Meia nascidos em julho e agosto recebem nesta quinta-feira (2) a quarta parcela do incentivo-frequência, no valor de R$ 200.

O benefício é destinado aos alunos que mantiveram frequência mínima de 80% nas aulas durante o mês de abril. Os pagamentos seguem um calendário escalonado conforme o mês de nascimento e serão concluídos na próxima segunda-feira (6), quando recebem os beneficiários nascidos em novembro e dezembro.

Créditos: Marcelo Camargo/Agência Brasil



Outras parcelas que podem ser liberadas pelo Ministério

Além do incentivo-frequência, o Ministério da Educação (MEC) também pode liberar parcelas do incentivo-matrícula de 2026 e do incentivo-conclusão de 2025 para estudantes que tiveram seus dados escolares atualizados pelas redes públicas de ensino.

Criado para estimular a permanência dos jovens no ensino médio, o Pé-de-Meia já alcançou 7,2 milhões de estudantes e, segundo o MEC, contribuiu para reduzir a evasão escolar de 6,4% para 3,6% desde sua implementação.

Têm direito ao benefício estudantes matriculados na rede pública de ensino, com inscrição ativa no CadÚnico, renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa, CPF regular e frequência mínima exigida.

A participação é automática para quem atende aos critérios estabelecidos pelo programa, que também contempla alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) dentro da faixa etária prevista.

Os depósitos são realizados pela Caixa Econômica Federal, que também é responsável pela abertura das contas dos beneficiários.

Os estudantes podem consultar pagamentos, situação cadastral e informações do programa pela plataforma oficial do Pé-de-Meia, utilizando uma conta Gov.br.

Somando todos os incentivos, incluindo o bônus pela participação no Enem, o estudante pode receber até R$ 9,2 mil ao longo do ensino médio.