Os pagamentos do Bolsa Família referentes ao mês de julho começam nesta segunda-feira, 20 de julho. Os primeiros depósitos serão destinados às famílias com Número de Identificação Social (NIS) terminado em 1. O cronograma seguirá de forma escalonada até o fim do mês.

Como ocorre tradicionalmente, o calendário considera o último dígito do NIS para definir a data de liberação do benefício. Os pagamentos são realizados nos últimos dias úteis de cada mês. Apenas em dezembro o cronograma costuma ser antecipado pelo Governo Federal.

Calendário e valores do benefício

Após o pagamento aos beneficiários com NIS final 1, os demais depósitos ocorrerão diariamente conforme o calendário oficial. Os beneficiários com finais 2, 3, 4 e 5 recebem entre os dias 21 e 24 de julho. Já os finais 6, 7, 8, 9 e 0 terão os valores liberados entre 27 e 31 de julho.

O programa garante um valor mínimo de R$ 600 por família inscrita. Além desse piso, existem adicionais concedidos conforme a composição familiar. Crianças de até seis anos geram um complemento de R$ 150 por beneficiário.

Também são pagos R$ 50 extras para gestantes, crianças e adolescentes entre sete e 17 anos e bebês com até seis meses de idade. Esses acréscimos são calculados de acordo com as informações registradas no Cadastro Único. O objetivo é ampliar a proteção às famílias em situações específicas.

Créditos: Lyon Santos / MDS

Regras para participar do programa

Para ter direito ao Bolsa Família, a renda mensal da família deve ser de até R$ 218 por pessoa. O cálculo é feito dividindo a renda total pelo número de integrantes da residência. Além disso, os beneficiários precisam cumprir compromissos nas áreas de saúde e educação.

Entre as exigências estão manter crianças e adolescentes matriculados na escola, acompanhar o pré-natal das gestantes e manter a vacinação em dia. O ingresso no programa depende da inscrição no Cadastro Único, mas o cadastro, por si só, não garante a concessão do benefício.