Um país ameaçou enviar 20 mil elefantes para a Alemanha em meio a uma disputa sobre conservação ambiental. O episódio em questão aconteceu em 2024, envolveu os líderes de Botsuana e Alemanha e levantou uma discussão importante a respeito do tema.

“Vinte mil elefantes para a Alemanha, isso não é uma piada”, disse Mokgweetsi Masisi, presidente de Botsuana. A declaração foi dada em resposta à tentativa do país europeu de proibir a importação de troféus provenientes da caça de animais, em especial de elefantes.

Anteriormente, o Ministério do Meio Ambiente alemão, liderado por Steffi Lemke, do partido Verde, cogitou limitar a entrada desse tipo de produto em território germânico e levantou preocupação em relação ao aumento da caça de elefantes na nação africana.

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“É muito fácil sentar-se em Berlim e ter uma opinião sobre os nossos assuntos em Botsuana. Estamos pagando o preço pela preservação desses animais para o mundo – e até mesmo para o partido de Lemke”, disse Masisi, completando que os alemães deveriam “viver junto com os animais, da maneira que você está tentando nos dizer”.

Botsuana possui uma das maiores populações de elefantes do planeta, chegando a cerca de 130 mil animais. Para tentar combater a superpopulação da espécie, o país ofereceu 8 mil animais para Angola e outros 500 ao Moçambique, além do “presente” oferecido para os alemães: “Não aceitaria ‘não’ como resposta”.

Elefantes viraram problema em Botsuana

Ainda segundo o presidente, os esforços para conservar a vida da espécie levaram a uma explosão da população. Os elefantes começaram a virar um problema ao pisar em pessoas, comer colheitas e causar danos a aldeias.

Por essa razão, o governo considera a caça um meio importante para manter o controle da população animal. Em 2014, o país proibiu a caça na tentativa de frear o declínio da população. Contudo, a proibição foi revogada em 2019 após pressão das comunidades locais.