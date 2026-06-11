Um país europeu reconhecido pela qualidade de vida e apontado como o mais feliz do mundo está ampliando a busca por trabalhadores estrangeiros. Entre os profissionais desejados, os brasileiros aparecem como um dos principais focos para preencher vagas que devem surgir nos próximos anos.

Trata-se da Finlândia, que prevê a contratação de cerca de 140 mil trabalhadores até 2035 na área de tecnologia. Brasileiros, indianos e vietnamitas estão entre os grupos mais visados para atender à demanda crescente das empresas locais.

Para tornar a mudança mais atrativa, o governo pretende acelerar a emissão de vistos para quem já tiver uma oferta de emprego. A meta é reduzir o prazo para até duas semanas, além de avançar em negociações sobre previdência social com o Brasil.

Segundo Laura Lindemann, diretora do Work in Finland, a procura por brasileiros está ligada ao avanço do setor tecnológico. O país também enfrenta dificuldades para repor parte da mão de obra estrangeira que vinha da Rússia e da Ucrânia.

No entanto, existe ainda uma questão considerada fundamental. A população finlandesa está envelhecendo rapidamente e o país depende da imigração para evitar a falta de profissionais em áreas consideradas estratégicas para o crescimento econômico.

Créditos: Divulgação/Work in Finland

Quais profissionais estão entre os mais procurados

Atualmente, quase 800 vagas estão disponíveis por meio do Work in Finland. As oportunidades se concentram em áreas como matemática, física, química, inteligência artificial, computação quântica, semicondutores, microchips e tecnologia aplicada à saúde.

Empresas como IQM, Bluefors e SemiQon estão entre as que ampliam suas operações. Justamente por isso, profissionais ligados à pesquisa e ao desenvolvimento ganham destaque nesse movimento.

O inglês é requisito para todas as posições, embora o finlandês e o sueco possam representar uma vantagem. Além das oportunidades, a Finlândia oferece jornada média de 37,5 horas semanais, mais dias úteis de férias e licenças parentais mais extensas do que as praticadas atualmente no Brasil.