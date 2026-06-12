Um país frequentemente apontado como referência mundial em qualidade de vida, desenvolvimento humano e bem-estar social está prestes a tomar uma decisão que pode influenciar diretamente seu crescimento populacional. A medida vem gerando forte debate e mobilizando diferentes setores da sociedade.

Trata-se da Suíça, onde os cidadãos votarão no próximo domingo (14) uma proposta que pretende estabelecer um limite máximo para a população permanente. A iniciativa ficou conhecida como “Swissexit” e tem dividido opiniões em todo o país.

De acordo com as pesquisas mais recentes mencionadas durante a campanha, o cenário permanece equilibrado. Os levantamentos indicam que 52% dos entrevistados são contrários à proposta, enquanto a discussão segue presente nas ruas, na mídia e nas redes sociais.

Atualmente, a população suíça está em cerca de 9,1 milhões de habitantes. Caso a proposta avance, o Conselho Federal e o parlamento deverão adotar medidas específicas quando o país alcançar a marca de 9,5 milhões de residentes permanentes.

Entre as ações previstas estão restrições relacionadas à concessão de asilo e à reunião familiar. Além disso, poderão ser acionados mecanismos de salvaguarda em acordos internacionais que, segundo os defensores da iniciativa, contribuem para o aumento da população.

Créditos: Wikimedia Commons

O que mudaria se a proposta for aprovada

Se a população atingir 10 milhões de habitantes, o texto prevê que a Suíça deixe determinados acordos internacionais em até dois anos. Entre eles está o tratado de livre circulação de pessoas mantido com a União Europeia, apesar de o país não integrar oficialmente o bloco.

Os apoiadores da proposta, ligados à União Democrática do Centro, afirmam que a estrutura social não consegue acompanhar o crescimento populacional. Já os opositores argumentam que a economia depende dos migrantes e alertam para possíveis impactos no mercado de trabalho e nos custos dos serviços.

A disputa também chegou às campanhas publicitárias. Enquanto algumas peças associam imigração a problemas sociais, outras destacam o risco de falta de trabalhadores, chegando a retratar aposentados retornando ao mercado por causa da escassez de mão de obra.