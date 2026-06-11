De olho em possíveis reforços no mercado da bola, Palmeiras e Fluminense monitoram atacante conhecido do futebol brasileiro recém campeão da Concachampions. O jogador em questão é Helinho, de 26 anos de idade, cria das categorias de base do São Paulo.

O interesse do Verdão no atleta se dá pela possibilidade de perder Allan nesta janela de transferências do meio do ano. O destaque alviverde tem chamado a atenção da Europa, que promete vir com tudo para tentar levá-lo embora. Já o Flu o tem como um sonho antigo, que gostaria de realizar agora nesta temporada.

Seja o Palestra ou o Tricolor Carioca, fato é que quem quiser repatriar o brasileiro terá de desembolsar uma grana elevada. Isso porque o Toluca, do México, detentor de seus direitos econômicos, pagou 13,5 milhões de euros para contratá-lo junto ao Red Bull Bragantino.

Na cotação atual, isso corresponde a R$ 79,9 milhões. Outro detalhe importante é que o dono do clube mexicano é o bilionário Valentin Díez, herdeiro do Grupo Modelo, fabricante da cerveja Corona. Ou seja, dinheiro está longe de ser a preocupação da equipe.

Créditos: Instagram/Helinho

Alvo de Palmeiras e Flu ganhou a Concachampions

Helinho foi um dos protagonistas do título do Toluca na Champions da Concacaf. Os Diablos Rojos bateram o Tigres na final, nos pênaltis, e conquistaram o torneio continental. Helinho marcou dois gols e deu uma assistência em sete jogos disputados.

Ao todo, o atacante brasileiro marcou 11 gols e deu nove assistências em 35 partidas na temporada, se consolidando como um dos destaques do futebol mexicano. São 14 tentos anotados em 59 duelos disputados pelo time no total.

Por aqui nos gramados nacionais, o ponta iniciou a carreira no São Paulo. Sem espaço no Tricolor do Morumbi, foi negociado com o Bragantino, equipe na qual se destacou e chamou a atenção do bilionário clube mexicano.