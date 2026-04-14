No passado, o Palmeiras se interessou por Gabigol e Bruno Henrique, mas não conseguiu tirar os atacantes do Flamengo. Agora, o clube paulista pode finalmente tirar um dos nomes do atual elenco rubro-negro. E o melhor: sem pagar nada por isso.

Em fim de vínculo com o time da Gávea, Everton Cebolinha poderá assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe a partir de julho. Como o próprio atleta já declarou, ele não deve permanecer, o que abre as portas para outras equipes, incluindo o Verdão.

Vale lembrar que a diretoria palestrina chegou a sondar a situação do camisa 11 junto ao seu estafe, em 2025. Desta vez, porém, o foco da agremiação paulista está voltado para outras posições no mercado da bola e o interesse não persiste, segundo informação do jornalista Mauro Cezar Pereira, do Uol.

Créditos: Marcelo Cortes / Flamengo

O técnico Abel Ferreira entende que está bem servido na posição em que Cebolinha atua, com Maurício, Arias, Sosa, Allan, Felipe Anderson e Riquelme Fillipi podendo atuar nas pontas esquerda e direita. Mas, quem sabe, alguma movimentação envolvendo esses nomes na próxima janela não mude o panorama.

Do lado do Fla, o suposto interesse de seu principal rival na atualidade é visto com indiferença pela direção. Seria mais um movimento para “tumultuar” os bastidores, assim como os do passado, citados anteriormente.

Palmeiras tentou Gabigol e BH

Nos últimos anos, o Verde tentou algumas movimentações ousadas no mercado para tentar tirar grandes nomes do rival. Gabigol e BH são os principais exemplos. Além deles, o centroavante Pedro também já esteve na mira.

O Palmeiras chegou a oferecer contratos estratosféricos para Gabriel e Bruno Henrique, porém esbarrou em respostas negativas. No fim, as iniciativas acabaram servindo para inflacionar as negociações e pesar mais nos cofres flamenguistas.