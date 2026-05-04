Dono do elenco mais caro do continente, o Palmeiras quer continuar se fortalecendo e, por isso, já monitora os possíveis reforços da próxima janela. Destaque do Internacional na temporada, Alexandro Bernabei é um dos que estão na mira. Mas uma questão envolvendo o Brasileirão pode comprometer o interesse alviverde no lateral.

O argentino soma 12 partidas disputadas na atual edição do certame nacional e, caso entre em campo mais uma vez, não poderá vestir outra camisa. Em 2026, o regulamento da competição de pontos corridos dobrou o limite que antes era de seis jogos e passou a ser de doze duelos para um atleta trocar de clube.

Segundo o jornalista Alexandre Ernst, o Verdão estaria disposto a desembolsar algo em torno de R$ 56 milhões pelo atleta de 25 anos de idade. Bernabei chegaria ao Allianz Parque para atender a uma necessidade do elenco de Abel Ferreira, que se encontra desfalcado por conta da lesão de Joaquim Piquerez.

Créditos: Ricardo Duarte/Internacional

Titular da posição, o uruguaio sofreu grave lesão e ficará um bom tempo afastado. Em sua ausência, quem tem constado entre os onze iniciais de Abel é o garoto Arthur, mais uma cria das categorias de base palestrinas. Contratado para ser o reserva imediato, Jefté perdeu espaço para o jovem e hoje é banco.

Lateral com características ofensivas, o argentino tem jogado até mais adiantado sob o comando de Paulo Pezzolano. Não por acaso, soma quatro gols e duas assistências em 18 partidas disputadas no ano e divide a artilharia do Colorado com o atacante Rafael Borré.

Palmeiras pode ter caminho facilitado

O que pode ajudar o Palestra a tirar Bernabei do Inter é o fato de o clube gaúcho viver um momento financeiro delicado. Em entrevista coletiva recente, Pezzolano falou a respeito da situação e sobre como será difícil manter as peças importantes da equipe para a sequência da temporada.

“É um jogador importante e está evoluindo bastante. Como técnico, gostaria de manter todos e ainda contar com reforços, mas sabemos da realidade do clube, não é o que podemos fazer. Vamos ver o que acontecerá no período da janela de transferências“, disse.