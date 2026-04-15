Visando a sequência da temporada, o Palmeiras sonha com a contratação do melhor jogador do Brasileirão de 2026. Trata-se de Danilo, cria das categorias de base alviverdes, que atualmente tem se destacado e muito vestindo a camisa do Botafogo.

Com média de 7,54 no aplicativo Sofascore, o volante, neste momento, é o melhor jogador do certame nacional. O meio-campista de 24 anos de idade é seguido no ranking pelos meia-atacantes Luciano Acosta, do Fluminense, que tem 7,42, e Jhon Arias, do Verdão, que fecha o pódio com 7,41.

Palmeiras de olho em Danilo

De acordo com as últimas especulações, a presidente palestrina, Leila Pereira, tem tentado melhorar o relacionamento com o mandatário botafoguense, John Textor, justamente pensando na contratação da Cria da Academia. No começo do ano, vale lembrar, as partes se acertaram pela transferência de Marlon Freitas.

Créditos: Vítor Silva/Botafogo

O Alvinegro da Estrela Solitária está longe de viver seu melhor momento financeiro e pode ter que se desfazer de algumas de suas peças na janela que está por vir. De olho nisso, Leila quer, ao menos, ser avisada caso Danilo seja um dos nomes a entrar na lista de negociáveis do adversário carioca.

Danilo valorizar ainda mais

O bom desempenho do volante com a camisa alvinegra o fez ser convocado por Carlo Ancelotti para a última Data Fifa. Assim como vem fazendo no Fogo, ele correspondeu vestindo a Amarelinha e até gol marcou na vitória sobre a Croácia.

Com isso, Danilo se colocou de vez na briga por uma vaga na convocação final da Seleção Brasileira para a disputa da Copa do Mundo. Ele iria, especialmente, como reserva de Casemiro, mas podendo exercer outras funções dentro de campo.

Caso a convocação aconteça, o meio-campista ficará ainda mais valorizado, o que exigirá um esforço maior do Palestra para tentar levá-lo de volta para o Allianz Parque.