Para aproveitar um dia de descanso em uma famosa faixa de areia da Itália, os visitantes precisam desembolsar cerca de R$ 59 pela entrada. Além disso, uma regra incomum impede o uso de guarda-sol por pessoas com idade entre 10 e 65 anos, medida que vem chamando atenção de turistas e moradores.

A determinação vale para a praia de Punta Molentis, situada em Villasimìus, na costa sudeste da Sardenha. O local passou a adotar restrições especiais como parte de um plano voltado à preservação ambiental de uma área considerada protegida.

Pelas novas normas, apenas crianças menores de 10 anos e pessoas acima de 65 anos podem utilizar guarda-sol. A proibição também se estende a pérgulas, tendas e demais estruturas destinadas à criação de sombra para os frequentadores.

As regras foram implementadas durante a reabertura da praia, que havia permanecido fechada após um incêndio florestal ocorrido em julho do ano passado. Desde então, as autoridades locais passaram a discutir formas de reduzir os impactos causados pela atividade humana na região.

De acordo com a prefeitura de Villasimìus, além do incêndio, eventos meteorológicos marítimos considerados excepcionais contribuíram para a adoção das medidas. O objetivo é preservar as características naturais de Punta Molentis e garantir sua conservação ao longo dos próximos anos.

A iniciativa, no entanto, provocou forte repercussão entre visitantes. Muitos questionaram a eficácia das restrições e demonstraram preocupação com a exposição ao sol, especialmente durante o verão europeu, quando as temperaturas costumam ser mais elevadas.

Créditos: Wikimedia Commons

Medida divide opiniões entre turistas

Nas redes sociais, a reação foi marcada por surpresa e críticas. Alguns usuários ironizaram a situação ao comentar que seria necessário estar acompanhado de uma criança ou de um idoso para poder utilizar um guarda-sol durante a visita.

Outros frequentadores afirmaram que pretendem procurar praias alternativas, enquanto parte do público chegou a defender um boicote ao destino. Ainda assim, a prefeitura sustenta que as regras são necessárias para proteger o patrimônio natural de Punta Molentis até o fim de outubro.