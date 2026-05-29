Jogador do Flamengo pediu para ser negociado e deve deixar o clube na janela de transferências do meio do ano. O atleta em questão é Jorge Carrascal, que passou a ser alvo da torcida nos últimos dias. O Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, é um dos interessados.

De acordo com informações do portal RTI Esporte, além do Shakhtar, o Krasnodar, da Rússia, também realizou sondagem para saber mais a respeito da situação do meia-atacante. Mas, pelo menos por enquanto, nenhuma oferta foi feita.

Antes do Shakhtar e do Krasnodar, o Olympique de Marseille, da França, havia buscado informações sobre o colombiano. Contudo, também não apresentou nada concreto. Apesar de nada ter sido colocado na mesa da diretoria rubro-negra, a tendência é que uma venda seja concretizada até o fim da janela.

Créditos: Gilvan de Souza/Flamengo

Para contratá-lo, em agosto do ano passado, o Fla pagou 12 milhões de euros (R$ 77 milhões, na cotação da época) ao Dínamo de Moscou, da Rússia. Em 2025, o atleta somou três gols e cinco assistências em 24 jogos. Agora em 2026, acumula três gols e quatro assistências em 28 partidas.

Carrascal passou a ser alvo de ameaças

O pedido para ser negociado veio após a expulsão na partida contra o Palmeiras, pelo Brasileirão, que acabou sendo determinante para a derrota por 3 a 0. Por conta do cartão vermelho, Carrascal passou a ser ameaçado por torcedores nas redes sociais.

Inclusive, sua festa de aniversário foi encerrada por causa de uma torcida uniformizada do Rubro-Negro. As ameaças e a multa aplicada pelo clube pela expulsão motivaram o jogador a pensar em sua saída após a disputa da Copa do Mundo.

O Flamengo, por sua vez, não deve fazer grandes esforços para segurar o meio-campista de 28 anos de idade. Internamente, acredita-se que o colombiano, apesar do momento delicado vivido no time, pode se valorizar com a ida ao Mundial.