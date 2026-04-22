Com a temporada europeia se aproximando do fim, Pep Guardiola já começa a pensar nas mudanças que fará no elenco do Manchester City. E uma das possíveis movimentações que o técnico fará em seu grupo de jogadores é a liberação de um atacante para o Barcelona.

Pep Guardiola planeja próxima temporada

Vem sendo falado pela imprensa europeia o interesse do Barça em Omar Marmoush. O egípcio, que definitivamente não caiu nas graças de Pep, teria a saída facilitada por esse motivo. O negócio poderia acontecer por um valor próximo a 50 milhões de euros.

Embora seja uma quantia alta para os padrões atuais da agremiação catalã, que enfrenta problemas financeiros, não é de hoje, é bem menos do que custam outros nomes. Julián Álvarez, por exemplo, exigiria um esforço na casa dos 100 milhões de euros, o que hoje é impensável para a instituição.

Créditos: Instagram/Omar Marmoush

O time blaugrana busca no mercado um atacante capaz de aumentar a competitividade e impulsionar os desempenhos de Robert Lewandowski e Ferran Torres. Em meio a esse cenário, Marmoush seria uma opção mais realista, mas não menos valiosa, contando com a disposição do City em fazer negócio.

Marmoush é o que o Barcelona quer

O Barça busca no mercado da bola um atacante dinâmico, que ofereça a possibilidade de atuar em mais de uma função na frente e se adapte a diferentes esquemas de jogo. Alguém que possa jogar aberto ou mais centralizado, seja como segundo atacante ou camisa 9.

Marmoush é justamente essa peça, uma vez que tem a versatilidade como uma de suas principais características. O egípcio gosta de atuar, preferencialmente, como referência, mas pode recuar com facilidade para ajudar na construção das jogadas.

Pensando na atual equipe de Hansi Flick, poderia cair como uma luva. Ainda mais se recuperar o desempenho que o fez ganhar destaque mundial defendendo as cores do Eintracht Frankfurt, da Alemanha.