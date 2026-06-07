Um documento fundamental para qualquer brasileiro é a Carteira de Trabalho, seja para assinatura durante vínculo empregatício, comprovar tempo de serviço ou até mesmo para benefícios como o FGTS.

Falando sobre a carteira profissional, surge uma dúvida envolvendo a perda do documento. Perder a Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), mesmo em sua versão física mais antiga, pode gerar dificuldades para o trabalhador na hora de comprovar vínculos empregatícios.

Essa comprovação é fundamental para garantir o acesso a benefícios previdenciários, como aposentadorias, pensões e auxílios pagos pelo INSS.

Apesar da importância da carteira de trabalho, a ausência do documento não impede que o segurado demonstre seu histórico profissional. Existem alternativas que permitem comprovar períodos de atividade laboral e assegurar direitos previdenciários.

Créditos: Agência Brasil

Documentos podem substituir a carteira de trabalho

Uma das principais ferramentas para consulta dos vínculos empregatícios é o Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS). O extrato pode ser acessado pelos canais digitais do INSS, como o aplicativo e o portal Meu INSS, além da Central de Atendimento 135.

Caso existam inconsistências nos dados registrados, o segurado pode solicitar a inclusão, correção, exclusão ou confirmação de informações mediante a apresentação de documentos comprobatórios.

Entre os documentos que podem ser utilizados para comprovar vínculos de trabalho estão:

Extrato analítico do FGTS;

Contratos de trabalho;

Recibos de pagamento de salários;

Declarações emitidas pelo empregador;

Holerites e contracheques;

Termos de rescisão contratual;

Documentação de prestação de serviços para trabalhadores autônomos.

Além dessas alternativas, informações sobre empregos antigos podem ser obtidas por meio de sindicatos, arquivos públicos e outros registros oficiais.

Quando o trabalhador solicita um benefício previdenciário, o INSS normalmente concede um prazo de 30 dias para a apresentação da documentação necessária. Caso haja dificuldade para reunir todos os comprovantes dentro desse período, é possível solicitar uma prorrogação por mais 30 dias.

A documentação também pode ser enviada digitalmente pelo aplicativo Meu INSS, o que facilita o processo e reduz a necessidade de atendimento presencial.

O vínculo empregatício é um dos principais elementos utilizados pelo INSS para confirmar a filiação do trabalhador ao sistema previdenciário e verificar o direito aos benefícios solicitados.

Por isso, mesmo sem a carteira de trabalho, é essencial reunir documentos capazes de demonstrar a relação de emprego e os períodos trabalhados, evitando atrasos ou dificuldades na análise dos pedidos.

Como trabalhadores informais e autônomos podem comprovar atividade

No caso de trabalhadores informais, a comprovação pode ser feita por meio de decisões da Justiça do Trabalho que reconheçam o vínculo empregatício ou por documentos que demonstrem a realização de atividade remunerada.

Recibos, contratos de prestação de serviços, declarações e outros registros podem ser utilizados para solicitar ao INSS o reconhecimento de períodos de trabalho anteriores.

Se o pedido for aceito, o segurado poderá recolher contribuições retroativas, que serão contabilizadas como tempo de contribuição, embora não contem para fins de carência.

A perda da carteira de trabalho não significa a perda dos direitos previdenciários. Com a apresentação de documentos alternativos e a manutenção de registros organizados, o trabalhador pode comprovar sua trajetória profissional e garantir o acesso aos benefícios previstos em lei.

Especialistas do INSS destacam que manter documentos atualizados e devidamente arquivados é uma medida importante para evitar problemas futuros.

A organização das informações trabalhistas e previdenciárias facilita a comprovação de vínculos e contribui para uma análise mais rápida dos requerimentos, assegurando proteção social nos momentos em que ela se faz necessária.