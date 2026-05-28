O retorno de Gabriel Jesus ao Palmeiras pode custar muito menos do que o imaginado inicialmente. Segundo informações do jornal The Independent, o Arsenal, da Inglaterra, estaria disposto a negociar o atacante por apenas 5 milhões de libras, quantia que na cotação atual corresponde a cerca de R$ 34 milhões.

A quantia chama a atenção por estar bem abaixo do valor de mercado atual do jogador brasileiro: 20 milhões de euros. Cifras que seriam acessíveis para o Verdão repatriar a cria de suas categorias de base. Mas, de acordo com o site 365scores, a assessoria do camisa 9 nega os valores.

Pelo menos em um primeiro momento, Gabriel pretende permanecer na equipe londrina e cumprir seu contrato, válido até meados de 2027. Mesmo que tenha perdido espaço por conta de lesões, sendo a mais recente delas a mais grave de sua carreira, ele encara a próxima temporada como uma virada de chave.

Créditos: Instagram/Gabriel Jesus

Defendendo as cores dos Gunners, Jesus acumula 32 gols e 22 assistências em 123 partidas disputadas. Além da compra dos direitos econômicos e do plano de carreira do jogador, seu salário de semanal, o segundo maior do elenco, também é um obstáculo: 265 mil libras (R$ 1,8 milhão) por semana.

Gabriel Jesus quer voltar ao Palmeiras

Em entrevista recente aos canais ESPN, Gabriel Jesus falou sobre o desejo de retornar ao Palestra. O atacante não esconde a vontade de voltar a vestir a camisa palmeirense, assim como o clube paulista sonha em tê-lo novamente no Allianz Parque.

“Penso nisso todos os dias, eu acompanho. Assisti ao jogo de ontem, infelizmente perdeu. É meu sonho, já deixei claro que um dia vou voltar, só não sei quando, se é hoje, amanhã, então assim, penso todos os dias. O futuro a Deus pertence, é um clube que tenho muito carinho, sou torcedor apaixonado, já falei muito e minha opção quando voltar ao Brasil sempre vai ser o Palmeiras”, declarou.