Palmeiras, Flamengo e outros clubes do futebol brasileiro podem contratar Arthur por um valor que seria uma bagatela. Grande destaque do Grêmio, o volante de 29 anos de idade está com o contrato de empréstimo chegando ao fim e segue com sua situação indefinida no time gaúcho.

O empréstimo firmado entre o Imortal e a Juventus, da Itália, é válido até a metade da temporada brasileira. Até lá, a equipe porto-alegrense precisa chegar a um acordo com os italianos, seja um novo empréstimo ou uma transferência definitiva. Por enquanto, não há conversas entre as partes.

Pelo o que se sabe, a Velha Senhora dá preferência para uma venda. Segundo a Gazzetta dello Sport, a agremiação de Turim quer algo em torno de 6,5 milhões de euros para bater o martelo. Essa quantia na cotação atual representa R$ 39 milhões.

Créditos: Instagram/Arthur

A depender das condições, existe a chance de o negócio sair por menos. O Grêmio tem buscado nas últimas janelas reduzir os custos do elenco, o que indica que a situação financeira não é das melhores. Diante disso, clubes de maior poderio financeiro, como Palmeiras e Flamengo, podem aproveitar a brecha.

Embora ambos possuam os planteis mais fortes do cenário nacional e sul-americano, sempre há espaço para mais um bom jogador. No caso de Arthur, um nome com histórico de futebol europeu, tendo defendido Juve, Liverpool e Barcelona, e Seleção Brasileira.

Concorrência da Itália

O que pode pesar de forma desfavorável para os brasileiros que desejam contar com o volante é o fato de ele ainda ter mercado fora do país. Na própria Itália, aliás, o como vem sendo apontado como um dos interessados em contratá-lo.

Desde que retornou ao Brasil, Arthur tem sido uma peça fundamental do time gremista é chamado a atenção pelo nível de futebol que tem apresentado. Não por acaso, está sendo cotado para retornar aos gramados italianos.