Hoje em dia, não faltam opções e soluções práticas para diversos problemas. Sejam eles mais caseiros e simples ou complexos, alguém na rede social poderá comentar sobre o tema. Quase sempre não é uma ajuda direcionada e específica a uma pessoa, mas contribui para uma grande quantidade que se sente representada.

Entre as dicas que mais viralizam nas redes sociais, TikTok, Instagram e Telegram, estão aquelas relacionadas aos cuidados com a casa. Em muitos casos, as pessoas pensam que a única solução é um gasto excessivo em reparos ou em serviços de manutenção. No entanto, as “gambiarras” aparecem para facilitar a vida.

Uma das recomendações mais frequentes nos últimos dias para a casa trata-se de colocar uma colher na janela. Se você nunca viu esse conselho anteriormente, não fique assustado quando entrar em uma casa que tenha o objeto da cozinha. O motivo é mais simples do que parece, assim como a própria funcionalidade.

Por que colocar uma colher na janela?

Pode não ser um problema seu necessariamente, mas muitas pessoas convivem com um alto grau de umidade dentro da própria casa. Os fatores variam desde o clima da região até a arquitetura do imóvel, que às vezes não permite uma ventilação do ar. Com isso, as paredes sofrem os desgastes, o mofo se acumula e crises respiratórias agravam.

A solução não é uma mudança da casa. Com certeza não. Uma simples colher será a chave para os seus problemas. Posicione o objeto com a parte côncava para fora e a haste direcionada ao interior. Com o tempo, você perceberá um acúmulo de água no artefato.

É a física atuando. Ao colocar a colher em ambientes assim, preferencialmente de metal, o ar quente e úmido da casa, ao entrar em contato com o objeto gelado se transformará em gotículas. Assim, reduz o aparecimento do mofo e os prejuízos ao ar.