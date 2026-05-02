O Brasil é composto por cenários paradisíacos que mais parecem pinturas de tão bonitos que são e por confrontarem a realidade. Nesse sentido, há um destino específico que se destaca quando o assunto é praia de água doce mais bonita do país, com suas areias claras e águas que impressionam pela transparência.

Trata-se de Alter do Chão, no Pará, também conhecido no território nacional como o “Caribe Amazônico”. O lugar não tem esse apelido por acaso: lembra muito as localidades paradisíacas do Caribe. Chama atenção por unir natureza preservada, clima tranquilo e um visual que mistura rio e floresta em perfeita harmonia.

Famoso por suas praias de água doce cristalina às margens do Rio Tapajós, o destino já foi eleito uma das mais belas praias de água doce do mundo. O contraste provocado entre a areia branca e as águas esverdeadas cria um cenário que impressiona até mesmo os visitantes mais experientes.

Créditos: Wikimedia Commons

O principal cartão-postal de e Alter do Chão é a Ilha do Amor, acessível por pequenas embarcações conhecidas como catraias. Durante o período de seca da região, bancos de areia temporários surgem e formam praias amplas, deixando o visual ainda mais deslumbrante.

Outro ponto que atrai turistas de todos os cantos é a Ponta do Cururu, famosa pelo pôr do sol e pela possibilidade de observar botos no fim da tarde. Já a Ponta do Muretá oferece um ambiente mais sossegado, ideal para quem busca descanso longe do agito.

Refúgio no meio da Amazônia

Localizado próximo a Santarém, o Alter do Chão mantém uma atmosfera rústica mesmo com a fama mundial. Justamente por preservar sua essência natural, segue sendo visto como um refúgio tranquilo em meio à grandiosidade da Amazônia.

Além das praias, o destino também abriga a famosa Floresta Nacional do Tapajós, conhecida como FLONA, e o Lago Verde. A combinação entre floresta densa e águas mornas transforma o passeio em uma experiência completa.