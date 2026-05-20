A Prefeitura de uma cidade brasileira, por meio das secretarias de Promoção Social e Combate à Pobreza (SEMPS) e da Educação, iniciará uma busca ativa na Casa Bolsa Família. O objetivo é identificar mães solo e pessoas acima de 60 anos que não estão matriculadas em instituições de ensino.

Essa ação ocorrerá na quarta-feira, dia 20, e visa garantir que esse público tenha a oportunidade de concluir o ensino fundamental por meio da Educação de Jovens Adultos e Idosos (EJAI). As mães que criam filhos sozinhas, assim como os idosos acima de 60 anos, poderão receber um subsídio de R$ 100 ao se matricularem no EJAI.

Segundo Flávia Menezes, coordenadora setorial do EJAI de Itabuna, há cerca de 4.949 pessoas cadastradas na Casa do Bolsa Família que se declaram não-alfabetizadas. Dessa forma, a prefeitura busca atender aqueles que desejam concluir seus estudos.

Atualização do Cadastro Único

Daniele Santana, coordenadora do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS V), já iniciou a busca nas escolas. Para que as mães e idosos possam participar do programa, é necessário que estejam com o Cadastro Único (CadÚnico) atualizado.

A partir da folha resumo do CadÚnico, é possível identificar as mulheres que são mães solo. Aqueles que não estiverem cadastrados devem ir até o CRAS responsável para realizar a atualização. O programa EJAI oferece quatro etapas de ensino para jovens e adultos.

A Etapa 1 abrange o 1º, 2º e 3º ano do ensino fundamental I; a Etapa 2, o 4º e 5º ano do ensino fundamental I; a Etapa 3, o 6º e 7º ano do fundamental II; e a Etapa 4, o 8º e 9º ano do ensino fundamental II.

Essa estrutura permite que pessoas com diferentes níveis de escolaridade possam ingressar e progredir nos estudos. A coordenadora Flávia Menezes também destacou que aqueles que não têm histórico escolar ou que nunca estudaram podem ser matriculados no EJAI.