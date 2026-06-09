A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou um comunicado direcionado aos brasileiros que possuem CNH após identificar uma situação que tem preocupado autoridades e motoristas em diferentes regiões do país. O aviso busca chamar a atenção para práticas que podem causar prejuízos financeiros e comprometer a segurança das informações pessoais dos condutores.

O alerta da corporação envolve golpes aplicados por criminosos que utilizam o nome da PRF para oferecer supostas negociações de multas. Os contatos costumam incluir promessas de retirada de pontos da Carteira Nacional de Habilitação, algo que a instituição afirma não realizar.

Segundo a PRF, os golpistas tentam convencer os motoristas de que possuem meios para resolver pendências relacionadas a infrações de trânsito. Dessa forma, acabam atraindo vítimas que acreditam estar diante de uma oportunidade para evitar penalidades previstas na legislação.

Diante desse cenário, a corporação reforçou que não faz cancelamento de multas e nem autoriza terceiros a atuar como intermediários nesse tipo de procedimento. Por isso, qualquer proposta apresentada com essa finalidade deve ser recebida com cautela pelos cidadãos.

O porta-voz da instituição, José Hélio Macedo, destacou que ofertas para reduzir pontos na CNH ou negociar multas são sinais de possível fraude. A orientação é que os motoristas desconfiem dessas abordagens, especialmente quando houver pedidos de informações pessoais ou pagamentos.

Créditos: Divulgação/gov.br

O que fazer ao receber esse tipo de contato

A recomendação da PRF é que os condutores confirmem a veracidade de qualquer mensagem por meio dos canais oficiais da corporação. No entanto, essa verificação deve ocorrer antes de compartilhar dados, clicar em links ou seguir instruções enviadas por terceiros.

Além disso, a instituição alerta que a prevenção continua sendo a melhor forma de evitar transtornos. Até mesmo mensagens que aparentam ser legítimas devem ser analisadas com atenção para impedir que criminosos utilizem informações pessoais de forma indevida.