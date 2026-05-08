Atual campeão da Uefa Champions League (UCL), o PSG garantiu vaga na final do torneio continental pela segunda temporada consecutiva. Enquanto dentro de campo tudo segue bem, fora dele o clube francês mira a contratação de uma joia do futebol brasileiro para garantir que continuará tendo sucesso no futuro.

Segundo informação do jornalista Jeremias Wernek, do SBT, o Paris Saint-Germain é o mais novo interessado em Gabriel Mec, do Grêmio. O jovem atacante de 18 anos de idade chama atenção dos europeus não é de hoje e equipes como Villarreal, da Espanha, e Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, também olham para ele.

Mec tem contrato com o Imortal até agosto de 2027 e multa rescisória fixada em 50 milhões de euros, quantia que na cotação atual corresponde a R$ 289,2 milhões. Para começar a tratar sobre uma negociação, o clube gaúcho quer, no mínimo, 25 milhões de euros, o equivalente a R$ 145,2 milhões.

Créditos: Instagram/Gabriel Mec

A expectativa do Tricolor é de que os movimentos para tentar levar o jovem embora se intensifiquem já nesta janela de transferências do meio do ano. A diretoria gremista espera fazer uma grande venda, possivelmente a maior da história da instituição responsável por revelar nomes como Ronaldinho Gaúcho para o mundo.

PSG enfrenta o Arsenal na final da UCL

Depois de bater o Bayern de Munique na eliminatória que, para muitos, era uma final antecipada, os atuais campeões se garantiram mais uma vez na grande decisão da Liga dos Campeões da Europa. Agora, os comandados de Luis Enrique têm pela frente o Arsenal, que passou pelo Atlético de Madrid.

Enquanto o Paris realizou o sonho de conquistar o continente pela primeira vez na temporada passada, os Gunners ainda perseguem esse objetivo. Os ingleses chegaram à final em 2006, mas pararam no Barcelona de Ronaldinho e companhia.

Os times se enfrentarão no dia 30 de maio, na Puskas Arena, em Budapeste, na Hungria, às 13h (de Brasília), para decidir quem ficará com a “orelhuda”.